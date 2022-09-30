Повестка о мобилизации может прийти по месту работы

Повестка по мобилизации может быть направлена работодателю сотрудников, подпадающих под мобилизацию. Об этом сообщается на портале Объясняем.рф.
«Да, повестка может быть направлена в военно-учетный стол или отдел кадров предприятия для последующего вручения в руки сотруднику, подлежащему призыву по мобилизации», — сказано на портале Объясняем.рф. Отмечается, что повестка вручается мобилизуемому лично в руки под подпись.
Если же возможности передать повестку в руки сотруднику нет, то она может быть направлена в кадровый орган предприятия для последующего вручения в руки человеку, подлежащему призыву по мобилизации. В таком случае, сотрудники кадрового органа должны уведомить сотрудника о необходимости явиться для получения повестки. «В случае невозможности вручить повестку представитель кадрового подразделения должен вернуть ее в военный комиссариат», — заключили на портале Объясняем.рф.
Указ о частичной мобилизации был подписан Путиным 21 сентября. Это связано со спецоперацией на Украине, которая началась 24 февраля. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о создании в военкоматах специальных групп для рассмотрения жалоб по вопросам призыва, сообщают «Дни.ру».
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Повестка по мобилизации может быть направлена работодателю сотрудников, подпадающих под мобилизацию. Об этом сообщается на портале Объясняем.рф. «Да, повестка может быть направлена в военно-учетный стол или отдел кадров предприятия для последующего вручения в руки сотруднику, подлежащему призыву по мобилизации», — сказано на портале Объясняем.рф. Отмечается, что повестка вручается мобилизуемому лично в руки под подпись. Если же возможности передать повестку в руки сотруднику нет, то она может быть направлена в кадровый орган предприятия для последующего вручения в руки человеку, подлежащему призыву по мобилизации. В таком случае, сотрудники кадрового органа должны уведомить сотрудника о необходимости явиться для получения повестки. «В случае невозможности вручить повестку представитель кадрового подразделения должен вернуть ее в военный комиссариат», — заключили на портале Объясняем.рф. Указ о частичной мобилизации был подписан Путиным 21 сентября. Это связано со спецоперацией на Украине, которая началась 24 февраля. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о создании в военкоматах специальных групп для рассмотрения жалоб по вопросам призыва, сообщают «Дни.ру».