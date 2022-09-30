Повестка о мобилизации может прийти по месту работы

30 сентября 2022 в 16:20 Размер текста - 17 +

Повестка о мобилизации может прийти на место работы гражданина, подпадающего под мобилизацию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Повестка по мобилизации может быть направлена работодателю сотрудников, подпадающих под мобилизацию. Об этом сообщается на портале Объясняем.рф. «Да, повестка может быть направлена в военно-учетный стол или отдел кадров предприятия для последующего вручения в руки сотруднику, подлежащему призыву по мобилизации», — сказано на портале Объясняем.рф. Отмечается, что повестка вручается мобилизуемому лично в руки под подпись. Если же возможности передать повестку в руки сотруднику нет, то она может быть направлена в кадровый орган предприятия для последующего вручения в руки человеку, подлежащему призыву по мобилизации. В таком случае, сотрудники кадрового органа должны уведомить сотрудника о необходимости явиться для получения повестки. «В случае невозможности вручить повестку представитель кадрового подразделения должен вернуть ее в военный комиссариат», — заключили на портале Объясняем.рф. Указ о частичной мобилизации был подписан Путиным 21 сентября. Это связано со спецоперацией на Украине, которая началась 24 февраля. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о создании в военкоматах специальных групп для рассмотрения жалоб по вопросам призыва, сообщают «Дни.ру».

Повестка по мобилизации может быть направлена работодателю сотрудников, подпадающих под мобилизацию. Об этом сообщается на портале Объясняем.рф. «Да, повестка может быть направлена в военно-учетный стол или отдел кадров предприятия для последующего вручения в руки сотруднику, подлежащему призыву по мобилизации», — сказано на портале Объясняем.рф. Отмечается, что повестка вручается мобилизуемому лично в руки под подпись. Если же возможности передать повестку в руки сотруднику нет, то она может быть направлена в кадровый орган предприятия для последующего вручения в руки человеку, подлежащему призыву по мобилизации. В таком случае, сотрудники кадрового органа должны уведомить сотрудника о необходимости явиться для получения повестки. «В случае невозможности вручить повестку представитель кадрового подразделения должен вернуть ее в военный комиссариат», — заключили на портале Объясняем.рф. Указ о частичной мобилизации был подписан Путиным 21 сентября. Это связано со спецоперацией на Украине, которая началась 24 февраля. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о создании в военкоматах специальных групп для рассмотрения жалоб по вопросам призыва, сообщают «Дни.ру».