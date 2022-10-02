Власти Запорожья: жители Украины добирались на референдум через Турцию

03 октября 2022 в 08:18 Размер текста - 17 +

Некоторым жителям пришлось преодолевать тысячи километров ради того, чтобы проголосвать Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Стало известно о том, каким образом некоторые жители Украины добирались на референдум. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Очень интересно отметить, что для того, чтобы проголосовать, жители Украины отправились сначала на автобусе в Турцию, затем на самолете в Россию, а из России — в освобожденные регионы», — цитирует Рогова турецкое издание Aydinlik. Он добавил, что это говорит о том, насколько сильно люди хотели проявить свою волю и проголосовать за воссоединение с Россией. О желании войти в состав России власти ЛНР и ДНР объявили 19 сентября . А руководство Запорожской и Херсонской областей — 20 сентября. С 23 по 27 сентября на освобожденных территориях РФ проходили референдумы о присоединении их к России. По итогу, большинство проголосовали за вхождение в состав России. 330 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии этих территорий. В Донбассе прошли торжественные митинги в честь присоединения к России.

Стало известно о том, каким образом некоторые жители Украины добирались на референдум. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Очень интересно отметить, что для того, чтобы проголосовать, жители Украины отправились сначала на автобусе в Турцию, затем на самолете в Россию, а из России — в освобожденные регионы», — цитирует Рогова турецкое издание Aydinlik. Он добавил, что это говорит о том, насколько сильно люди хотели проявить свою волю и проголосовать за воссоединение с Россией. О желании войти в состав России власти ЛНР и ДНР объявили 19 сентября. А руководство Запорожской и Херсонской областей — 20 сентября. С 23 по 27 сентября на освобожденных территориях РФ проходили референдумы о присоединении их к России. По итогу, большинство проголосовали за вхождение в состав России. 330 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии этих территорий. В Донбассе прошли торжественные митинги в честь присоединения к России.