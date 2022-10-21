Политолог Дудаков: у Маска отберут SpaceX, если он продолжит лезть в украинскую политику

21 октября 2022 в 14:32 Размер текста - 17 +

Правительство США хочет создать рычаги давления на Илона Маска Фото: Владимир Андреев © URA.RU Администрация и правительство президента США Джо Байдена национализируют компанию предпринимателя Илона Маска SpaceX, если бизнесмен продолжит мешать Вашингтону вести украинскую политику. Об этом в разговоре с URA.RU заявил политолог-американист Малек Дудаков. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Белый дом может инициировать расследования в сфере нацбезопасности в отношении сделок Илона Маска. Причиной этому послужили последние высказывания бизнесмена об Украине. Так, он заявлял, что восточные регионы Украины предпочитают быть в составе России. 14 октября бизнесмен объявил о прекращении поставок бесплатного интернета Starlink Киеву, однако позднее изменил свое решение. «Что касается SpaceX, то здесь имеются самые разные варианты. Самый радикальный высказал главный редактор журнала The Atlantic, который предложил национализировать компанию и отобрать ее у Маска. Это радикальный сценарий, к которому перейдет американское правительство, если Маск продолжит ставить палки в колеса украинской политике Байдена», — сказал Малек Дудаков. По мнению политолога, расследованиями американское правительство пытается создать рычаги давления на Маска. «Они будут использовать расследования, как зависшую дубинку над компанией, то есть, не давать ему возможности что-то делать наперекор, при этом Маск будет продолжать оставаться человеком, контролирующим SpaceX, но в очень ограниченных рамках. Основное направление расследований будет касаться якобы имеющихся связей Маска с Россией», — заключил американист.

Администрация и правительство президента США Джо Байдена национализируют компанию предпринимателя Илона Маска SpaceX, если бизнесмен продолжит мешать Вашингтону вести украинскую политику. Об этом в разговоре с URA.RU заявил политолог-американист Малек Дудаков. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Белый дом может инициировать расследования в сфере нацбезопасности в отношении сделок Илона Маска. Причиной этому послужили последние высказывания бизнесмена об Украине. Так, он заявлял, что восточные регионы Украины предпочитают быть в составе России. 14 октября бизнесмен объявил о прекращении поставок бесплатного интернета Starlink Киеву, однако позднее изменил свое решение. «Что касается SpaceX, то здесь имеются самые разные варианты. Самый радикальный высказал главный редактор журнала The Atlantic, который предложил национализировать компанию и отобрать ее у Маска. Это радикальный сценарий, к которому перейдет американское правительство, если Маск продолжит ставить палки в колеса украинской политике Байдена», — сказал Малек Дудаков. По мнению политолога, расследованиями американское правительство пытается создать рычаги давления на Маска. «Они будут использовать расследования, как зависшую дубинку над компанией, то есть, не давать ему возможности что-то делать наперекор, при этом Маск будет продолжать оставаться человеком, контролирующим SpaceX, но в очень ограниченных рамках. Основное направление расследований будет касаться якобы имеющихся связей Маска с Россией», — заключил американист.