РИАН: польские наемники убили бойцов «Правого сектора»* из-за разногласий на фронте

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Как сообщает агентство, поляки уничтожили бойцов «сектора» после их попытки заставить наемников наступать Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Польские наемники на Украине уничтожили бойцов «Правого сектора» (организация «Правый сектор» запрещена в России и признана экстремистской) из-за разногласий в ходе боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники из ЛНР.

«Воюющие за Киев польские наемники уничтожили несколько бойцов организации „Правый сектор“», — пишет агентство в своем telegram-канале. РИА Новости уточнило, что инцидент произошел после попытки бойцов организации заставить поляков пойти в наступление на кременском направлении в Донбассе.

Ранее польские наемники открыли огонь по мирным жителям в Харьковской области, передает RT. А врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об укрепрайоне украинских наемников в Запорожье, сообщает телеканал 360. По словам Балицокого, их число в городе измеряется тысячами.

* Организация «Правый сектор» запрещена в России и признана экстремистской.

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Польские наемники на Украине уничтожили бойцов «Правого сектора» (организация «Правый сектор» запрещена в России и признана экстремистской) из-за разногласий в ходе боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники из ЛНР. «Воюющие за Киев польские наемники уничтожили несколько бойцов организации „Правый сектор“», — пишет агентство в своем telegram-канале. РИА Новости уточнило, что инцидент произошел после попытки бойцов организации заставить поляков пойти в наступление на кременском направлении в Донбассе. Ранее польские наемники открыли огонь по мирным жителям в Харьковской области, передает RT. А врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об укрепрайоне украинских наемников в Запорожье, сообщает телеканал 360. По словам Балицокого, их число в городе измеряется тысячами. * Организация «Правый сектор» запрещена в России и признана экстремистской.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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