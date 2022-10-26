РИАН: польские наемники убили бойцов «Правого сектора»* из-за разногласий на фронте

26 октября 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

Как сообщает агентство, поляки уничтожили бойцов «сектора» после их попытки заставить наемников наступать Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Польские наемники на Украине уничтожили бойцов «Правого сектора» (организация «Правый сектор» запрещена в России и признана экстремистской) из-за разногласий в ходе боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники из ЛНР. «Воюющие за Киев польские наемники уничтожили несколько бойцов организации „Правый сектор“», — пишет агентство в своем telegram-канале. РИА Новости уточнило, что инцидент произошел после попытки бойцов организации заставить поляков пойти в наступление на кременском направлении в Донбассе. Ранее польские наемники открыли огонь по мирным жителям в Харьковской области, передает RT. А врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об укрепрайоне украинских наемников в Запорожье, сообщает телеканал 360. По словам Балицокого, их число в городе измеряется тысячами. * Организация «Правый сектор» запрещена в России и признана экстремистской.

Польские наемники на Украине уничтожили бойцов «Правого сектора» (организация «Правый сектор» запрещена в России и признана экстремистской) из-за разногласий в ходе боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники из ЛНР. «Воюющие за Киев польские наемники уничтожили несколько бойцов организации „Правый сектор“», — пишет агентство в своем telegram-канале. РИА Новости уточнило, что инцидент произошел после попытки бойцов организации заставить поляков пойти в наступление на кременском направлении в Донбассе. Ранее польские наемники открыли огонь по мирным жителям в Харьковской области, передает RT. А врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об укрепрайоне украинских наемников в Запорожье, сообщает телеканал 360. По словам Балицокого, их число в городе измеряется тысячами. * Организация «Правый сектор» запрещена в России и признана экстремистской.