Количество погибших в ночном клубе в Костроме выросло до 13

05 ноября 2022 в 10:52 Размер текста - 17 +

Пожар в ночном клубе мог быть вызван использованием пиротехники (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В ночном клубе в Костроме произошел крупный пожар Количество погибших при пожаре в ночном клубе «Полигон» в Костроме возросло до 13. Об этом сообщили в экстренных службах. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СКР по Костромской области. Ранее в прокуратуре области заявили, что вероятной причиной пожара стало использование пиротехники: один из посетителей выстрелил из ракетницы в ходе массовой драки, пишет ТАСС. Возможный виновник ЧП разыскивается. Обновлено в 11.22: По данным РЕН ТВ, жертвами пожара в Костроме стали 14 человек.

Количество погибших при пожаре в ночном клубе «Полигон» в Костроме возросло до 13. Об этом сообщили в экстренных службах. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СКР по Костромской области. Ранее в прокуратуре области заявили, что вероятной причиной пожара стало использование пиротехники: один из посетителей выстрелил из ракетницы в ходе массовой драки, пишет ТАСС. Возможный виновник ЧП разыскивается. Обновлено в 11.22: По данным РЕН ТВ, жертвами пожара в Костроме стали 14 человек.