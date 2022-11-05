Количество погибших в ночном клубе в Костроме выросло до 13

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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожарные
Пожар в ночном клубе мог быть вызван использованием пиротехники (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
В ночном клубе в Костроме произошел крупный пожар

Количество погибших при пожаре в ночном клубе «Полигон» в Костроме возросло до 13. Об этом сообщили в экстренных службах.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СКР по Костромской области. Ранее в прокуратуре области заявили, что вероятной причиной пожара стало использование пиротехники: один из посетителей выстрелил из ракетницы в ходе массовой драки, пишет ТАСС. Возможный виновник ЧП разыскивается.

Обновлено в 11.22:

По данным РЕН ТВ, жертвами пожара в Костроме стали 14 человек.

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Количество погибших при пожаре в ночном клубе «Полигон» в Костроме возросло до 13. Об этом сообщили в экстренных службах. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СКР по Костромской области. Ранее в прокуратуре области заявили, что вероятной причиной пожара стало использование пиротехники: один из посетителей выстрелил из ракетницы в ходе массовой драки, пишет ТАСС. Возможный виновник ЧП разыскивается. Обновлено в 11.22: По данным РЕН ТВ, жертвами пожара в Костроме стали 14 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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