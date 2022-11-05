Количество погибших в ночном клубе в Костроме выросло до 13

Пожар в ночном клубе мог быть вызван использованием пиротехники (фото из архива)
новость из сюжетаВ ночном клубе в Костроме произошел крупный пожар
Количество погибших при пожаре в ночном клубе «Полигон» в Костроме возросло до 13. Об этом сообщили в экстренных службах.
По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СКР по Костромской области. Ранее в прокуратуре области заявили, что вероятной причиной пожара стало использование пиротехники: один из посетителей выстрелил из ракетницы в ходе массовой драки, пишет ТАСС. Возможный виновник ЧП разыскивается.
Обновлено в 11.22:
По данным РЕН ТВ, жертвами пожара в Костроме стали 14 человек.
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