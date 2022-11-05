Baza: на границе с Украиной ранен российский срочник

В Белгородской области российский срочник получил ранение после атаки квадрокоптера. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Ночью 3 ноября на окраине поселка Задорожный в Белгородской области (это три километра до границы с Украиной) с квадрокоптера был сброшен снаряд, осколками которого ранило военнослужащего срочной службы МО РФ», — пишет Baza. Предполагается, что квадракоптер летел со стороны Сумской области.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации материала ответа не поступило.
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В Белгородской области российский срочник получил ранение после атаки квадрокоптера. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Ночью 3 ноября на окраине поселка Задорожный в Белгородской области (это три километра до границы с Украиной) с квадрокоптера был сброшен снаряд, осколками которого ранило военнослужащего срочной службы МО РФ», — пишет Baza. Предполагается, что квадракоптер летел со стороны Сумской области. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации материала ответа не поступило. ВСУ неоднократно атаковали Белгородскую область в связи со спецоперацией РФ на Украине. В некоторых населенных пунктах региона введен режим чрезвычайного положения. Также в Белгородской области действует повышенный режим террористической опасности.