Baza: на границе с Украиной ранен российский срочник

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Военнослужащий был ранен осколками снаряда, который сбросили с квадрокоптера Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Белгородской области российский срочник получил ранение после атаки квадрокоптера. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Ночью 3 ноября на окраине поселка Задорожный в Белгородской области (это три километра до границы с Украиной) с квадрокоптера был сброшен снаряд, осколками которого ранило военнослужащего срочной службы МО РФ», — пишет Baza. Предполагается, что квадракоптер летел со стороны Сумской области.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации материала ответа не поступило.

ВСУ неоднократно атаковали Белгородскую область в связи со спецоперацией РФ на Украине. В некоторых населенных пунктах региона введен режим чрезвычайного положения. Также в Белгородской области действует повышенный режим террористической опасности.

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В Белгородской области российский срочник получил ранение после атаки квадрокоптера. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Ночью 3 ноября на окраине поселка Задорожный в Белгородской области (это три километра до границы с Украиной) с квадрокоптера был сброшен снаряд, осколками которого ранило военнослужащего срочной службы МО РФ», — пишет Baza. Предполагается, что квадракоптер летел со стороны Сумской области. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации материала ответа не поступило. ВСУ неоднократно атаковали Белгородскую область в связи со спецоперацией РФ на Украине. В некоторых населенных пунктах региона введен режим чрезвычайного положения. Также в Белгородской области действует повышенный режим террористической опасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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