Путин поздравил с праздником сотрудников органов внутренних дел России

10 ноября 2022 в 02:22 Размер текста - 17 +

Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов органов внутренних дел Российской Федерации с профессиональным праздником. Видеообращение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля. «Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем сотрудника органов внутренних дел. Защищать общественный порядок, жизнь, безопасность и права людей — это действительно благородная, значимая, очень сложная, а зачастую и опасная работа», — сказал Владимир Путин. Глава государства отметил, что сотрудники МВД РФ мужественно действуют в зоне проведения специальной военной операции, пресекая провокации и диверсии. Он также поздравил ветеранов органов внутренних дел и поблагодарил за верность профессиональному долгу.

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов органов внутренних дел Российской Федерации с профессиональным праздником. Видеообращение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля. «Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем сотрудника органов внутренних дел. Защищать общественный порядок, жизнь, безопасность и права людей — это действительно благородная, значимая, очень сложная, а зачастую и опасная работа», — сказал Владимир Путин. Глава государства отметил, что сотрудники МВД РФ мужественно действуют в зоне проведения специальной военной операции, пресекая провокации и диверсии. Он также поздравил ветеранов органов внутренних дел и поблагодарил за верность профессиональному долгу.