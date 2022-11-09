09 ноября 2022

Путин поздравил с праздником сотрудников органов внутренних дел России

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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир
Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов органов внутренних дел Российской Федерации с профессиональным праздником. Видеообращение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем сотрудника органов внутренних дел. Защищать общественный порядок, жизнь, безопасность и права людей — это действительно благородная, значимая, очень сложная, а зачастую и опасная работа», — сказал Владимир Путин.

Глава государства отметил, что сотрудники МВД РФ мужественно действуют в зоне проведения специальной военной операции, пресекая провокации и диверсии. Он также поздравил ветеранов органов внутренних дел и поблагодарил за верность профессиональному долгу.

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Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов органов внутренних дел Российской Федерации с профессиональным праздником. Видеообращение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля. «Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем сотрудника органов внутренних дел. Защищать общественный порядок, жизнь, безопасность и права людей — это действительно благородная, значимая, очень сложная, а зачастую и опасная работа», — сказал Владимир Путин. Глава государства отметил, что сотрудники МВД РФ мужественно действуют в зоне проведения специальной военной операции, пресекая провокации и диверсии. Он также поздравил ветеранов органов внутренних дел и поблагодарил за верность профессиональному долгу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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