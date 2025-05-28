Продюсер Бардаш запустил конкурс для неизвестных музыкантов

Известный музыкальный продюсер Юрий Бардаш запускает третий сезон своего проекта «Звук моего региона». Проект приглашает начинающих исполнителей со всей России присылать свои демозаписи для участия и возможности быть замеченными на большой сцене. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе проекта.
«Этот проект — отличная возможность для талантливых музыкантов проявить себя и начать свою карьеру на большой сцене», — сказал Бардаш. Для участия в «Звук моего региона-3» молодым исполнителям нужно отправить до трех демозаписей через специальный чат-бот в Telegram.
За время существования проекта, Бардаш лично прослушал более 15 тысяч песен, предоставленных участниками первых двух сезонов. Финалисты имели возможность выступить на «звездных» прослушиваниях, которые посетили такие известные личности, как Иван Шаповалов, Стас «Ай, Как Просто!», Юрий Лоза, Сергей Соседов и другие. Некоторые участники даже получили шанс принять участие в проекте Первого канала «Наша новая музыка».
Юрий Бардаш известен своим вкладом в развитие таких групп и исполнителей как Quest Pistols, «Нервы», «Коррупция», Open Kids, Луна и Wellboy. Он также является создателем коллектива «Грибы», а песня «Тает лед» стала одной из самых популярных в русскоязычном шоу-бизнесе. Клипы проектов, в которых участвовал Бардаш, собрали более 1,5 миллиарда просмотров.
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