Стали известны детали визита главы МИД Турции в Киев

Reuters: в Киеве пройдут важные встречи с турецким представителем
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Глава МИД Турции прибудет в Киев
Глава МИД Турции прибудет в Киев Фото:

Ожидается, что в ближайшее время в Киев прибудет глава МИД Турции Хакан Фидан, который проведет серию важных встреч с украинскими лидерами. Среди них — президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, а также министр обороны Рустем Умеров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

«В Киеве Фидан, как ожидается, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, своим украинским коллегой Андреем Сибигой и министром обороны Рустемом Умеровым», — пишет Reuters. Основной темой переговоров, как ожидается, станет повторное предложение организации мирных переговоров между Россией и Украиной.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативой возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий и утвердил состав российской делегации для участия в них. Украинскую сторону на переговорах в Турции представляют президент Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига.

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Ожидается, что в ближайшее время в Киев прибудет глава МИД Турции Хакан Фидан, который проведет серию важных встреч с украинскими лидерами. Среди них — президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, а также министр обороны Рустем Умеров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах. «В Киеве Фидан, как ожидается, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, своим украинским коллегой Андреем Сибигой и министром обороны Рустемом Умеровым», — пишет Reuters. Основной темой переговоров, как ожидается, станет повторное предложение организации мирных переговоров между Россией и Украиной. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативой возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий и утвердил состав российской делегации для участия в них. Украинскую сторону на переговорах в Турции представляют президент Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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