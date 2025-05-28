Стали известны детали визита главы МИД Турции в Киев

Ожидается, что в ближайшее время в Киев прибудет глава МИД Турции Хакан Фидан, который проведет серию важных встреч с украинскими лидерами. Среди них — президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, а также министр обороны Рустем Умеров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
«В Киеве Фидан, как ожидается, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, своим украинским коллегой Андреем Сибигой и министром обороны Рустемом Умеровым», — пишет Reuters. Основной темой переговоров, как ожидается, станет повторное предложение организации мирных переговоров между Россией и Украиной.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативой возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий и утвердил состав российской делегации для участия в них. Украинскую сторону на переговорах в Турции представляют президент Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига.
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