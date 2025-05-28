Зеленский рассказал о «победе» Путина

Отсутствие Киева на предстоящем саммите НАТО станет победой президента России Владимира Путина над Североатлантическим альянсом. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«По моему мнению, если Украина не будет присутствовать на саммите НАТО, это будет победа Путина, но не над Украиной — а над НАТО», — заявил Зеленский на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Его слова передает telegram-канал «Политика страны».
Он также отметил, что для Украины крайне важен будет результат предстоящей встречи. По словам Зеленского, Киев сейчас ожидает четкой позиции от стран-членов альянса по вопросам сотрудничества и поддержки Украины.
Ранее Мерц на этой же конференции заявил, что Германия планирует усилить давление на Россию, чтобы ослабить ее и продвинуть переговоры. Он уверен, что Берлин продолжит поддерживать Украину и приложит все усилия, чтобы «Северный поток — 2» не возобновил работу.
По данным агентства Bloomberg, на предстоящем саммите НАТО, который пройдет 24-25 июня в Гааге (Нидерланды), основное внимание будет уделено увеличению военных расходов и производства. При этом вопрос о членстве Украины в альянсе обсуждаться не будет. Итогом встречи станет краткая декларация, передает «Ридус».
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