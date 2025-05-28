Лавров напомнил Германии об истории, говоря про удары вглубь России

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя планы ФРГ по поставкам Украине дальнобойных ракет, напомнил стране об ошибках прошлого века, которые привели к краху ФРГ. Он заявил, что немецким властям следует сделать правильный вывод и остановить эскалацию.
«Германия прямо втягивается в эту войну, у нас же уже танки немецкие бывают, ездят по территории, если еще и ракеты, они горят в основном на войне. Вот поэтому прямое вовлечение в войну уже очевидно Германия сползает по той же наклонной плоскости, по которой она пару раз в прошлом веке уже двигалась вниз, к своему краху. Надеюсь, что ответственные политики в этой стране все-таки сделают правильный вывод и остановят безумие», — отметил Лавров в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Оно опубликовано в telegram-канале последнего.
Также министр прокомментировал высказывания президента США Дональда Трампа о действиях России на Украине, отметив, что американским политикам поступает неполная информация о конфликте. По его словам, она подготовлена теми, кто хочет втянуть Америку в противостояние и усилить агрессию против России в поддержку украинского режима.
Ранее стало известно, что США разработали мирный план по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, однако ни одна из сторон не поддержала этот документ. Спецпосланник Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог отмечал, что недовольство обеих сторон может свидетельствовать о наличии прогресса. Он заявил, что Трампу следует продолжать начатое, ведь он единственный, кто способен справиться с этой задачей.
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