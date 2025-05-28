Лавров напомнил Германии об истории, говоря про удары вглубь России

Лавров: Германия двигается к своему краху, втягиваясь в конфликт на Украине
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Лавров предупредил ФРГ о неминуемых последствиях, которые ждут страну в случае поставок ракет и другого оружия Украине
Лавров предупредил ФРГ о неминуемых последствиях, которые ждут страну в случае поставок ракет и другого оружия Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя планы ФРГ по поставкам Украине дальнобойных ракет, напомнил стране об ошибках прошлого века, которые привели к краху ФРГ. Он заявил, что немецким властям следует сделать правильный вывод и остановить эскалацию.

«Германия прямо втягивается в эту войну, у нас же уже танки немецкие бывают, ездят по территории, если еще и ракеты, они горят в основном на войне. Вот поэтому прямое вовлечение в войну уже очевидно Германия сползает по той же наклонной плоскости, по которой она пару раз в прошлом веке уже двигалась вниз, к своему краху. Надеюсь, что ответственные политики в этой стране все-таки сделают правильный вывод и остановят безумие», — отметил Лавров в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Оно опубликовано в telegram-канале последнего.

Также министр прокомментировал высказывания президента США Дональда Трампа о действиях России на Украине, отметив, что американским политикам поступает неполная информация о конфликте. По его словам, она подготовлена теми, кто хочет втянуть Америку в противостояние и усилить агрессию против России в поддержку украинского режима.

Ранее стало известно, что США разработали мирный план по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, однако ни одна из сторон не поддержала этот документ. Спецпосланник Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог отмечал, что недовольство обеих сторон может свидетельствовать о наличии прогресса. Он заявил, что Трампу следует продолжать начатое, ведь он единственный, кто способен справиться с этой задачей.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя планы ФРГ по поставкам Украине дальнобойных ракет, напомнил стране об ошибках прошлого века, которые привели к краху ФРГ. Он заявил, что немецким властям следует сделать правильный вывод и остановить эскалацию. «Германия прямо втягивается в эту войну, у нас же уже танки немецкие бывают, ездят по территории, если еще и ракеты, они горят в основном на войне. Вот поэтому прямое вовлечение в войну уже очевидно Германия сползает по той же наклонной плоскости, по которой она пару раз в прошлом веке уже двигалась вниз, к своему краху. Надеюсь, что ответственные политики в этой стране все-таки сделают правильный вывод и остановят безумие», — отметил Лавров в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Оно опубликовано в telegram-канале последнего. Также министр прокомментировал высказывания президента США Дональда Трампа о действиях России на Украине, отметив, что американским политикам поступает неполная информация о конфликте. По его словам, она подготовлена теми, кто хочет втянуть Америку в противостояние и усилить агрессию против России в поддержку украинского режима. Ранее стало известно, что США разработали мирный план по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, однако ни одна из сторон не поддержала этот документ. Спецпосланник Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог отмечал, что недовольство обеих сторон может свидетельствовать о наличии прогресса. Он заявил, что Трампу следует продолжать начатое, ведь он единственный, кто способен справиться с этой задачей.
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