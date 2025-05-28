«Фантастические»: Прохор Шаляпин назвал любимые места для отдыха в России

Певец Прохор Шаляпин обожает отдыхать. И делает это он не только на красивых зарубежных островах, но и в родной стране. В беседе с URA.RU артист выделил несколько мест, в которые рекомендует съездить всем.
«Рекомендую посетить Светлогорск в Калининградской области — это невероятно красивое место. Там же рядом находится знаменитая Куршская коса. Фантастические места — Сочи и Крым. Крым я считаю заповедником природы с невероятным воздухом», — поделился Прохор.
Но не только морями славится Россия. Шаляпин точно знает: и в Подмосковье можно прекрасно отдохнуть. «Мне нравятся различные пансионаты, базы отдыха. В этих местах замечательно отдыхать летом», — говорит певец.
В Астрахани Прохор выделил лотосовые поля, а в Сызрани — оздоровительный центр в живописном уголке заповедной зоны Жигулей «Школу здоровья». Там, по словам исполнителя, можно отлично восстановить силы. Амбассадор беззаботной жизни и пропагандист отказа от офисов и работы Шаляпин рекомендует этим летом не упускать теплые дни и наслаждаться ими в полной мере. И с этим напутствием сложно не согласиться.
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