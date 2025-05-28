Турция прокомментировала переговоры России и Украины 2 июня в Стамбуле

Турция полностью готова принять переговоры России и Украины в Стамбуле
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Турция готова принять представителей РФ и Украины
Турция готова принять представителей РФ и Украины Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Турция полностью подготовилась к проведению нового раунда переговоров между Россией и Украиной, которые запланированы на понедельник в Стамбуле. Об этом сообщил турецкий дипломатический источник.

"Турция полностью готова принять переговоры России и Украины в понедельник в Стамбуле", — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Переговоры между Россией и Украиной пройдут на нейтральной площадке в Стамбуле второго июня.

Ранее Турция неоднократно выражала готовность выступить посредником в урегулировании ситуации на Украине и предлагала Стамбул в качестве площадки для переговоров. Президент России Владимир Путин также заявлял о намерении обсудить организацию встречи с украинской стороной с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, подчеркивая возможность прямого диалога без предварительных условий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Турция полностью подготовилась к проведению нового раунда переговоров между Россией и Украиной, которые запланированы на понедельник в Стамбуле. Об этом сообщил турецкий дипломатический источник. "Турция полностью готова принять переговоры России и Украины в понедельник в Стамбуле", — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Переговоры между Россией и Украиной пройдут на нейтральной площадке в Стамбуле второго июня. Ранее Турция неоднократно выражала готовность выступить посредником в урегулировании ситуации на Украине и предлагала Стамбул в качестве площадки для переговоров. Президент России Владимир Путин также заявлял о намерении обсудить организацию встречи с украинской стороной с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, подчеркивая возможность прямого диалога без предварительных условий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...