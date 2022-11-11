Россия сплотила молодежь присоединенных территорий

11 ноября 2022 в 18:02 Размер текста - 17 +

Форум прошел под девизом «Территория возможностей — твое время пришло» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Запорожской области прошел первый в истории молодежный образовательный форум «Юг Молодой», организованный Росмолодежью и Министерством по молодежной политике Запорожской области. В ходе мероприятия активисты из Донецка, Луганска, Мелитополя, Бердянска, Херсонской области, Ростова-на-Дону и Крыма учились, знакомились и обменивались опытом друг с другом. На форуме присутствовал корреспондент URA.RU. «Еще в начале лета сложно было представить, что в ноябре на бердянской земле, на земле России пройдет первый на освобожденных территориях молодежный форум», — поделился впечатлениями первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев. Он отметил, что на мероприятии собрались 260 активистов и 40 волонтеров. «Здесь — настоящее, люди, которые будут строить будущее Запорожской области и всей великой России», — обратился Бугаев к участникам форума. Для участников трехдневного мероприятия, которое прошло под девизом «Территория возможностей — твое время пришло», было организовано более трех десятков мастер-классов и дискуссий, на которых выступили молодежные лидеры, блогеры и журналисты. Так, например, военкор Семен Пегов рассказал участникам о том, как работают журналисты в военных условиях, а блогер Владлен Татарский поделился тем, как раскрутить информационный telegram-канал. Чиновники же, в свою очередь, рассказали о мерах поддержки Россией молодежи. Завершился «Юг Молодой» грандиозным шоу, которое подготовил проект «Таврида.Арт». А в финале рэп-исполнитель Аким Апачев презентовал свою новую песню «Лето и арбалеты».

В Запорожской области прошел первый в истории молодежный образовательный форум «Юг Молодой», организованный Росмолодежью и Министерством по молодежной политике Запорожской области. В ходе мероприятия активисты из Донецка, Луганска, Мелитополя, Бердянска, Херсонской области, Ростова-на-Дону и Крыма учились, знакомились и обменивались опытом друг с другом. На форуме присутствовал корреспондент URA.RU. «Еще в начале лета сложно было представить, что в ноябре на бердянской земле, на земле России пройдет первый на освобожденных территориях молодежный форум», — поделился впечатлениями первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев. Он отметил, что на мероприятии собрались 260 активистов и 40 волонтеров. «Здесь — настоящее, люди, которые будут строить будущее Запорожской области и всей великой России», — обратился Бугаев к участникам форума. Для участников трехдневного мероприятия, которое прошло под девизом «Территория возможностей — твое время пришло», было организовано более трех десятков мастер-классов и дискуссий, на которых выступили молодежные лидеры, блогеры и журналисты. Так, например, военкор Семен Пегов рассказал участникам о том, как работают журналисты в военных условиях, а блогер Владлен Татарский поделился тем, как раскрутить информационный telegram-канал. Чиновники же, в свою очередь, рассказали о мерах поддержки Россией молодежи. Завершился «Юг Молодой» грандиозным шоу, которое подготовил проект «Таврида.Арт». А в финале рэп-исполнитель Аким Апачев презентовал свою новую песню «Лето и арбалеты».