20 ноября 2022

СК раскрыл причину пожара на складе в районе трех вокзалов в Москве

Склад цветов в центре Москвы загорелся из-за ненадлежащего хранения товара
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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
Возгорание на складе произошло из-за нарушений правил пожарной безопасности Фото:

Причинами возгорания на цветочном складе в центре Москвы стали ненадлежащее хранение товаров и нарушение правил пожарной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

«В результате ненадлежащего хранения товаров, нарушения правил пожарной безопасности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, произошло возгорание двух обособленных строений», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Пожар произошел днем в воскресенье на Комсомольской площади в Москве. Представители МЧС доложили, что здание обрушилось на площади 500 квадратных метров. К тушению огня привлекли 42 единицы техники и 121 человека. Пожар был локализован к вечеру. Ночью число погибших увеличилось до шести, передает LIFE.

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Причинами возгорания на цветочном складе в центре Москвы стали ненадлежащее хранение товаров и нарушение правил пожарной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ. «В результате ненадлежащего хранения товаров, нарушения правил пожарной безопасности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, произошло возгорание двух обособленных строений», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Пожар произошел днем в воскресенье на Комсомольской площади в Москве. Представители МЧС доложили, что здание обрушилось на площади 500 квадратных метров. К тушению огня привлекли 42 единицы техники и 121 человека. Пожар был локализован к вечеру. Ночью число погибших увеличилось до шести, передает LIFE.
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© Служба новостей «URA.RU»
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