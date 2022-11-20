СК раскрыл причину пожара на складе в районе трех вокзалов в Москве

Причинами возгорания на цветочном складе в центре Москвы стали ненадлежащее хранение товаров и нарушение правил пожарной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.
«В результате ненадлежащего хранения товаров, нарушения правил пожарной безопасности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, произошло возгорание двух обособленных строений», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Пожар произошел днем в воскресенье на Комсомольской площади в Москве. Представители МЧС доложили, что здание обрушилось на площади 500 квадратных метров. К тушению огня привлекли 42 единицы техники и 121 человека. Пожар был локализован к вечеру. Ночью число погибших увеличилось до шести, передает LIFE.
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Причинами возгорания на цветочном складе в центре Москвы стали ненадлежащее хранение товаров и нарушение правил пожарной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ. «В результате ненадлежащего хранения товаров, нарушения правил пожарной безопасности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, произошло возгорание двух обособленных строений», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Пожар произошел днем в воскресенье на Комсомольской площади в Москве. Представители МЧС доложили, что здание обрушилось на площади 500 квадратных метров. К тушению огня привлекли 42 единицы техники и 121 человека. Пожар был локализован к вечеру. Ночью число погибших увеличилось до шести, передает LIFE.