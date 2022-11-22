Путин раскрыл свое отношение к диктатуре

Владимир Путин отметил, что в современном мире нет места диктату
В современном мире не может быть места диктату, грабежу и неоколониализму. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«В современном мире не может быть места диктату, грабежу и неоколониализму», — пояснил российский лидер в ходе церемония открытия памятника Фиделю Кастро в Москве, совместно с президентом Кубы Мигелем Диас-Канель Бермудесом. Российский президент вспомнил разговор с главой Кубы в 2014 году. Путин отметил, что тогда лидеры высказывали близкие друг-другу идеи, которые соотносятся со становлением многополярного мироустройства.
Ранее Кремль раскрыл детали переговоров с президентом Кубы. Они будут касаться будущего взаимоотношения между странами.
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