Путин раскрыл свое отношение к диктатуре

Путин заверил, что в современном мире нет места диктату
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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин отметил, что в современном мире нет места диктату Фото:

В современном мире не может быть места диктату, грабежу и неоколониализму. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«В современном мире не может быть места диктату, грабежу и неоколониализму», — пояснил российский лидер в ходе церемония открытия памятника Фиделю Кастро в Москве, совместно с президентом Кубы Мигелем Диас-Канель Бермудесом. Российский президент вспомнил разговор с главой Кубы в 2014 году. Путин отметил, что тогда лидеры высказывали близкие друг-другу идеи, которые соотносятся со становлением многополярного мироустройства.

Ранее Кремль раскрыл детали переговоров с президентом Кубы. Они будут касаться будущего взаимоотношения между странами.

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В современном мире не может быть места диктату, грабежу и неоколониализму. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «В современном мире не может быть места диктату, грабежу и неоколониализму», — пояснил российский лидер в ходе церемония открытия памятника Фиделю Кастро в Москве, совместно с президентом Кубы Мигелем Диас-Канель Бермудесом. Российский президент вспомнил разговор с главой Кубы в 2014 году. Путин отметил, что тогда лидеры высказывали близкие друг-другу идеи, которые соотносятся со становлением многополярного мироустройства. Ранее Кремль раскрыл детали переговоров с президентом Кубы. Они будут касаться будущего взаимоотношения между странами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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