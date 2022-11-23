Россияне смогут переводить деньги через СБП за границу

Центробанк настроил международные переводы в СБП
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система быстрых платежей. Екатеринбург, система быстрых платежей, сбп
К СБП подключили 12 иностранных банков Фото:

Центробанк реализовал международные переводы через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом рассказал замдиректора департамента национальной платежной системы Центробанка Олег Перестенко.

«С июля этого года реализована возможность трансграничных переводов через иностранные банки-косвенные участники. На сегодня у нас 12 иностранных банков подключены из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана», — сказал Перестенко на конференции Ассоциации российских банков (АРБ). Информацию передает РИА Новости.

СБП запустили в России в 2019 году для перевода денег по номеру телефона и оплаты товаров и услуг по QR-коду. Через систему можно переводить средства юрлицам, передает сайт MK.RU. Компании выдают микрозаймы, оказывают брокерские услуги и выплачивают страховые возмещения через СБП.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Центробанк реализовал международные переводы через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом рассказал замдиректора департамента национальной платежной системы Центробанка Олег Перестенко. «С июля этого года реализована возможность трансграничных переводов через иностранные банки-косвенные участники. На сегодня у нас 12 иностранных банков подключены из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана», — сказал Перестенко на конференции Ассоциации российских банков (АРБ). Информацию передает РИА Новости. СБП запустили в России в 2019 году для перевода денег по номеру телефона и оплаты товаров и услуг по QR-коду. Через систему можно переводить средства юрлицам, передает сайт MK.RU. Компании выдают микрозаймы, оказывают брокерские услуги и выплачивают страховые возмещения через СБП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...