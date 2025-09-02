В Госдуме предложили ввести новый предмет в школах

Депутат Валуев предложил включить уроки по сохранению лесов в школьную программу
По словам Валуева, уроки по сохранению лесов позволят сформировать у школьников ответственное отношение к природным ресурсам
По словам Валуева, уроки по сохранению лесов позволят сформировать у школьников ответственное отношение к природным ресурсам

В Госдуме предложили ввести в школьную программу уроки по сохранению лесов. С инициативой выступил депутат Николай Валуев («Единая Россия»). По его словам, такие занятия можно проводить в рамках цикла «Разговоры о важном».

«У нас есть инициатива, которая вполне могла бы быть включена в школьную программу, где у нас появились 'Разговоры о важном'. Безусловно, необходимо обратиться в министерство просвещения, чтобы такие уроки [по сохранению лесов] в рамках программы обязательно проводились», — заявил Валуев на пресс-конференции ТАСС, посвященной старту седьмого сезона всероссийской акции «Сохраним лес». Он отметил, что занятия по профилактике лесных пожаров и сохранению природных ресурсов помогут формировать у школьников ответственное отношение к природе.

«Разговоры о важном» — это обязательный внеурочный предмет для всех российских школ и колледжей. Уроки проходят раз в неделю в виде классного часа, обычно в понедельник первым уроком. Перед началом занятий нередко проводятся линейки, поднимается флаг России и звучит гимн.

О введении предмета было объявлено 20 июня 2022 года. Первые занятия стартовали 5 сентября того же года. За прошлый учебный год состоялось 34 урока. Темы едины для всех школ, но содержание адаптируется под возраст учеников.

Главная цель курса — формирование гражданской идентичности и патриотизма у учащихся. В числе задач: развитие интереса к учебе, осознанного отношения к правам, формирование нравственного поведения и мотивации к социальной активности. На занятиях обсуждаются такие ценности, как историческая память, преемственность поколений, патриотизм, добрые дела, семейные традиции, культура и роль науки в обществе.

