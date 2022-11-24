Захарова заявила, что «киевский режим идет на дно»

Киевский режим идет на дно. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова после того, как украинский постпред при Организация Объединенных Наций (ООН) Сергей Кислица после заседания СБ показал в Twitter (заблокирован на территории РФ) средний палец российскому коллеге.
«Киевский режим идет на дно, горделиво подняв средний палец, ставший их позорным символом», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она добавила, что у Киева характерными чертами стали продажность, злоба, аморальность, слабоумие и бесноватость.
Ранее Захарова сообщала, что Западные страны, которые называют себя «настоящими демократиями», обладают «ущербной логикой». Также Захарова призвала сделать Европарламент «спонсором идиотизма».
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Киевский режим идет на дно. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова после того, как украинский постпред при Организация Объединенных Наций (ООН) Сергей Кислица после заседания СБ показал в Twitter (заблокирован на территории РФ) средний палец российскому коллеге. «Киевский режим идет на дно, горделиво подняв средний палец, ставший их позорным символом», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она добавила, что у Киева характерными чертами стали продажность, злоба, аморальность, слабоумие и бесноватость. Ранее Захарова сообщала, что Западные страны, которые называют себя «настоящими демократиями», обладают «ущербной логикой». Также Захарова призвала сделать Европарламент «спонсором идиотизма».