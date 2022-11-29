29 ноября 2022

Reuters: американцы повысили уровень доверия к Байдену

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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
У Джо Байдена вырос рейтинг одобрения Фото:

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена вырос на три процентных пункта. Теперь его работу в Белом доме одобряют 78% демократов, указано в материале международного агентства Reuters.

«Семьдесят восемь процентов демократов, участвовавших в опросе, проведенном 21—22 ноября,заявили, что одобряют его работу в Белом доме, по сравнению с 73% в предыдущем опросе проведенном 21—22 ноября. Его поддержка среди республиканцев держалась на уровне 9%», — говорится в сообщении Reuters.

Опрос Reuters/Ipsos, проведенный онлайн на английском языке по всей территории Соединенных Штатов, собрал ответы от 1005 человек, в том числе 453 демократов и 365 республиканцев. Ранее стало известно, что Байден, которому в этом месяце исполнилось 80 лет, заявил, что намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году.

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Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена вырос на три процентных пункта. Теперь его работу в Белом доме одобряют 78% демократов, указано в материале международного агентства Reuters. «Семьдесят восемь процентов демократов, участвовавших в опросе, проведенном 21—22 ноября,заявили, что одобряют его работу в Белом доме, по сравнению с 73% в предыдущем опросе проведенном 21—22 ноября. Его поддержка среди республиканцев держалась на уровне 9%», — говорится в сообщении Reuters. Опрос Reuters/Ipsos, проведенный онлайн на английском языке по всей территории Соединенных Штатов, собрал ответы от 1005 человек, в том числе 453 демократов и 365 республиканцев. Ранее стало известно, что Байден, которому в этом месяце исполнилось 80 лет, заявил, что намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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