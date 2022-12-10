10 декабря 2022

Мишустин утвердил правила для единовременных выплат контрактникам

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Михаил Мишустин на Узбекско-Российском экономическом форуме в Самарканде. Самарканд, Узбекистан, мишустин михаил
Мишустин утвердил правила для единовременной выплате военнослужащим Фото:
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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила для получения единовременной выплаты мобилизованными и контрактниками Вооруженных Сил РФ. Согласно документу, получить деньги военнослужащие должны в течение 10 дней с момента подачи рапорта.

«Для получения единовременной денежной выплаты военнослужащий подает рапорт командиру воинской части, начальнику организации ВС РФ», — сообщает официальный интернет-портал правовой информации. Командир воинской части организует подготовку единовременной выплаты военнослужащему в срок, который не превышает 10 рабочих дней со дня поступления рапорта военнослужащего на ее выплату.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате мобилизованным и контрактникам. Согласно указу военнослужащим должны выплатить 195 тысяч рублей.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила для получения единовременной выплаты мобилизованными и контрактниками Вооруженных Сил РФ. Согласно документу, получить деньги военнослужащие должны в течение 10 дней с момента подачи рапорта. «Для получения единовременной денежной выплаты военнослужащий подает рапорт командиру воинской части, начальнику организации ВС РФ», — сообщает официальный интернет-портал правовой информации. Командир воинской части организует подготовку единовременной выплаты военнослужащему в срок, который не превышает 10 рабочих дней со дня поступления рапорта военнослужащего на ее выплату. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате мобилизованным и контрактникам. Согласно указу военнослужащим должны выплатить 195 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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