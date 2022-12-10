Мишустин утвердил правила для единовременных выплат контрактникам

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила для получения единовременной выплаты мобилизованными и контрактниками Вооруженных Сил РФ. Согласно документу, получить деньги военнослужащие должны в течение 10 дней с момента подачи рапорта.
«Для получения единовременной денежной выплаты военнослужащий подает рапорт командиру воинской части, начальнику организации ВС РФ», — сообщает официальный интернет-портал правовой информации. Командир воинской части организует подготовку единовременной выплаты военнослужащему в срок, который не превышает 10 рабочих дней со дня поступления рапорта военнослужащего на ее выплату.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате мобилизованным и контрактникам. Согласно указу военнослужащим должны выплатить 195 тысяч рублей.
Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила для получения единовременной выплаты мобилизованными и контрактниками Вооруженных Сил РФ. Согласно документу, получить деньги военнослужащие должны в течение 10 дней с момента подачи рапорта. «Для получения единовременной денежной выплаты военнослужащий подает рапорт командиру воинской части, начальнику организации ВС РФ», — сообщает официальный интернет-портал правовой информации. Командир воинской части организует подготовку единовременной выплаты военнослужащему в срок, который не превышает 10 рабочих дней со дня поступления рапорта военнослужащего на ее выплату. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате мобилизованным и контрактникам. Согласно указу военнослужащим должны выплатить 195 тысяч рублей.