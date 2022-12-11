Инвестор Роджерс: следующие годы станут худшими для мировой экономики

Следующие несколько лет могут оказаться худшими для мировой экономики, поскольку объем накопленных долгов стал чрезмерен. Об этом рассказал американский инвестор Джим Роджерс.
«Следующие два или три года, возможно, станут худшими на моей жизни из-за чрезмерного объема долгов. Настолько много долговых обязательств по всему миру сформировалось с 2009 года», — рассказал Роджерс в интервью РИА Новости.
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Следующие несколько лет могут оказаться худшими для мировой экономики, поскольку объем накопленных долгов стал чрезмерен. Об этом рассказал американский инвестор Джим Роджерс. «Следующие два или три года, возможно, станут худшими на моей жизни из-за чрезмерного объема долгов. Настолько много долговых обязательств по всему миру сформировалось с 2009 года», — рассказал Роджерс в интервью РИА Новости. Ранее главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев описал сценарии грядущего глобального кризиса. В 2023 году, по словам аналитика, ожидается глобальные рецессия, инфляция и энергетический кризис. Бывший замглавы ВТО, экс-замминистра коммерции КНР И Сяочжунь, в свою очередь, заявил, что мировой кризис произойдет из-за Украины. По словам эксперта, конфликт на Украине приведет к очередному мировому коллапсу не меньших масштабов, чем в 2008 году.