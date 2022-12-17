Военком Подмосковья раскрыл, изменится ли срок службы по призыву Военком Подмосковья: изменений срока службы призывников не планируется 17 декабря 2022 в 17:06 Размер текста - 17 + Срок службы в армии составляет год, подчеркнул Алексей Астахов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России срок военной службы по призыву менять не планируется. Об этом рассказал военный комиссар Московской области полковник Алексей Астахов. «В настоящее время каких-либо изменений законодательства Российской Федерации в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву, Минобороны России не предлагается», — подчеркнул он. Его слова приводит официальный telegram-канал Минобороны РФ. Астахов напомнил, что правовое регулирование в области воинской обязанности осуществляет соответствующий федеральный закон. И сейчас он составляет именно 12 месяцев. Ранее в telegram-каналах начал распространяться фейк о том, что срок службы в армии хотят увеличить. Кроме того, заявлялось, что мобилизация в стране не завершена, а приостановлена. В России срок военной службы по призыву менять не планируется. Об этом рассказал военный комиссар Московской области полковник Алексей Астахов. «В настоящее время каких-либо изменений законодательства Российской Федерации в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву, Минобороны России не предлагается», — подчеркнул он. Его слова приводит официальный telegram-канал Минобороны РФ. Астахов напомнил, что правовое регулирование в области воинской обязанности осуществляет соответствующий федеральный закон. И сейчас он составляет именно 12 месяцев. Ранее в telegram-каналах начал распространяться фейк о том, что срок службы в армии хотят увеличить. Кроме того, заявлялось, что мобилизация в стране не завершена, а приостановлена. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям