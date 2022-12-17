Военком Подмосковья раскрыл, изменится ли срок службы по призыву

Военком Подмосковья: изменений срока службы призывников не планируется
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Отправка солдат срочной службы на Дальний Восток. Свердловская область, сборный пункт егоршино, срочники, призыв в армию, срочная служба, осенний призыв
Срок службы в армии составляет год, подчеркнул Алексей Астахов Фото:

В России срок военной службы по призыву менять не планируется. Об этом рассказал военный комиссар Московской области полковник Алексей Астахов.

«В настоящее время каких-либо изменений законодательства Российской Федерации в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву, Минобороны России не предлагается», — подчеркнул он. Его слова приводит официальный telegram-канал Минобороны РФ.

Астахов напомнил, что правовое регулирование в области воинской обязанности осуществляет соответствующий федеральный закон. И сейчас он составляет именно 12 месяцев.

Ранее в telegram-каналах начал распространяться фейк о том, что срок службы в армии хотят увеличить. Кроме того, заявлялось, что мобилизация в стране не завершена, а приостановлена.

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В России срок военной службы по призыву менять не планируется. Об этом рассказал военный комиссар Московской области полковник Алексей Астахов. «В настоящее время каких-либо изменений законодательства Российской Федерации в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву, Минобороны России не предлагается», — подчеркнул он. Его слова приводит официальный telegram-канал Минобороны РФ. Астахов напомнил, что правовое регулирование в области воинской обязанности осуществляет соответствующий федеральный закон. И сейчас он составляет именно 12 месяцев. Ранее в telegram-каналах начал распространяться фейк о том, что срок службы в армии хотят увеличить. Кроме того, заявлялось, что мобилизация в стране не завершена, а приостановлена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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