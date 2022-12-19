Киев обвинил экс-президента Украины Януковича в госизмене и работе на Россию

Действия бывшего президента Украины Виктора Януковича противоречили национальным интересам страны. Об этом сообщили в государственном бюро расследований Украины, обвинив Януковича в государственной измене.
«Завершено специальное досудебное расследование по подозрению бывших президента [Виктора Януковича] и премьер-министра Украины [Николая Азарова] в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц», — отмечает украинское агентство «Украинские национальные новости», ссылаясь на слова представителей бюро расследований.
В бюро обвинили бывшего президента Украины в том, что он инициировал Харьковские соглашения. Это соглашения Украины с Россией от 2010 года по пребыванию Черноморского флота РФ.
Ранее украинский суд конфисковал все имущество экс-президента страны Януковича. Также президент Украины Владимир Зеленский вводил санкции против бывшего главы государства.
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Действия бывшего президента Украины Виктора Януковича противоречили национальным интересам страны. Об этом сообщили в государственном бюро расследований Украины, обвинив Януковича в государственной измене. «Завершено специальное досудебное расследование по подозрению бывших президента [Виктора Януковича] и премьер-министра Украины [Николая Азарова] в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц», — отмечает украинское агентство «Украинские национальные новости», ссылаясь на слова представителей бюро расследований. В бюро обвинили бывшего президента Украины в том, что он инициировал Харьковские соглашения. Это соглашения Украины с Россией от 2010 года по пребыванию Черноморского флота РФ. Ранее украинский суд конфисковал все имущество экс-президента страны Януковича. Также президент Украины Владимир Зеленский вводил санкции против бывшего главы государства.