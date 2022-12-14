Украинский суд конфисковал все имущество экс-президента страны Януковича

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) вынес решение о конфискации всего имущества экс-президента страны Виктора Януковича в пользу государства. Об этом сообщается в telegram-канале украинского центра противодействия коррупции.
«ВАКС конфисковал у Януковича все имущество. В частности, резиденцию Межигорье, комплекс в Сухолучье, квартиру на Оболонской набережной, паркоместа, деньги на счетах и культурные ценности на сумму 18,7 миллиона евро», — сообщает антикоррупционный центр в Telegram.
Иск против Януковича подали специалисты минюста Украины. Решение ВАКС может быть обжаловано в течение пяти дней со дня вынесения.
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Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) вынес решение о конфискации всего имущества экс-президента страны Виктора Януковича в пользу государства. Об этом сообщается в telegram-канале украинского центра противодействия коррупции. «ВАКС конфисковал у Януковича все имущество. В частности, резиденцию Межигорье, комплекс в Сухолучье, квартиру на Оболонской набережной, паркоместа, деньги на счетах и культурные ценности на сумму 18,7 миллиона евро», — сообщает антикоррупционный центр в Telegram. Иск против Януковича подали специалисты минюста Украины. Решение ВАКС может быть обжаловано в течение пяти дней со дня вынесения. Ранее URA.RU рассказало, что ВАКС постановил подвергнуть бывшего президента Украины Януковича аресту по делу о резиденции «Межигорье». Верховный суд Украины рассматривает его дело по обвинению в государственной измене.