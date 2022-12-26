В Молдавии заявили о готовности занять чью-то сторону в украинском конфликте

27 декабря 2022 в 03:01 Размер текста - 17 +

Молдавия захотела определиться, на чьей она стороне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Молдавия больше не может сохранять нейтралитет в русско-украинском конфликте и должна определиться в своих предпочтениях. Об этом заявил председатель парламента страны Игорь Гросу. «Это момент истины. Нам нужно выбрать сторону: мы на стороне войны или на стороне мира. <…> Вилять, что мы против насилия, мы нейтральные, мы независимые, любим всех, — это невозможно, непозволительно и непростительно», — цитирует Гросу ТАСС. Председатель правящей партии уточнил, что руководство Молдавии должно дать «четкую политическую оценку» событиям на Украине. Ранее власти Молдавии объявили о независимости от российского газа. Также в стране предложили ужесточить наказание за поддержку позиции РФ. Кроме того, руководитель Службы разведки и безопасности Александру Мустяцэ заявил о предстоящем вторжении России в Молдову в 2023 году.

Молдавия больше не может сохранять нейтралитет в русско-украинском конфликте и должна определиться в своих предпочтениях. Об этом заявил председатель парламента страны Игорь Гросу. «Это момент истины. Нам нужно выбрать сторону: мы на стороне войны или на стороне мира. <…> Вилять, что мы против насилия, мы нейтральные, мы независимые, любим всех, — это невозможно, непозволительно и непростительно», — цитирует Гросу ТАСС. Председатель правящей партии уточнил, что руководство Молдавии должно дать «четкую политическую оценку» событиям на Украине. Ранее власти Молдавии объявили о независимости от российского газа. Также в стране предложили ужесточить наказание за поддержку позиции РФ. Кроме того, руководитель Службы разведки и безопасности Александру Мустяцэ заявил о предстоящем вторжении России в Молдову в 2023 году.