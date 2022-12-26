26 декабря 2022

В Молдавии заявили о готовности занять чью-то сторону в украинском конфликте

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировочный процесс на полигоне Еланский. Свердловская область, танк
Молдавия захотела определиться, на чьей она стороне Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Молдавия больше не может сохранять нейтралитет в русско-украинском конфликте и должна определиться в своих предпочтениях. Об этом заявил председатель парламента страны Игорь Гросу.

«Это момент истины. Нам нужно выбрать сторону: мы на стороне войны или на стороне мира. <…> Вилять, что мы против насилия, мы нейтральные, мы независимые, любим всех, — это невозможно, непозволительно и непростительно», — цитирует Гросу ТАСС. Председатель правящей партии уточнил, что руководство Молдавии должно дать «четкую политическую оценку» событиям на Украине.

Ранее власти Молдавии объявили о независимости от российского газа. Также в стране предложили ужесточить наказание за поддержку позиции РФ. Кроме того, руководитель Службы разведки и безопасности Александру Мустяцэ заявил о предстоящем вторжении России в Молдову в 2023 году.

Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Молдавия больше не может сохранять нейтралитет в русско-украинском конфликте и должна определиться в своих предпочтениях. Об этом заявил председатель парламента страны Игорь Гросу. «Это момент истины. Нам нужно выбрать сторону: мы на стороне войны или на стороне мира. <…> Вилять, что мы против насилия, мы нейтральные, мы независимые, любим всех, — это невозможно, непозволительно и непростительно», — цитирует Гросу ТАСС. Председатель правящей партии уточнил, что руководство Молдавии должно дать «четкую политическую оценку» событиям на Украине. Ранее власти Молдавии объявили о независимости от российского газа. Также в стране предложили ужесточить наказание за поддержку позиции РФ. Кроме того, руководитель Службы разведки и безопасности Александру Мустяцэ заявил о предстоящем вторжении России в Молдову в 2023 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...