17 декабря 2022

Власти Молдавии объявили о независимости от российского газа

© Служба новостей «URA.RU»
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Тысяча кубометров газа обойдется Молдавии в 1108,61 долларов Фото:

Молдавия прекратила быть зависимой от российского газа. Об этом заявил молдавский вице-премьер Андрей Спыну.

«С прошлого года мы обещали, что будем создавать резервы и находить альтернативы, чтобы перестать зависеть от одного источника [Россия]. У нас получилось», — заявил Спыну в своем telegram-канале. По его словам, это первый случай, когда правый берег Молдавии не будет потреблять газ, поставляемый «Газпромом».

Вице-премьер добавил, что «Молдовагаз» в декабре закупит у «Энергокома» около ста кубометров энергоресурса. Одна тысяча кубометров обойдется компании 1108,61 долларов. При этом, сумма подразумевает затраты на транспортировку и хранение газа.

Ранее сообщалось, что РФ может прекратить поставки российского газа на территорию Молдавии. Тогда молдавская сторона заявила о намерении оспорить решение «Газпрома» через суд. Позже стало известно, что страна вновь планирует судиться с российским предприятием, обвиняя его в провоцировании энергетического кризиса.

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Молдавия прекратила быть зависимой от российского газа. Об этом заявил молдавский вице-премьер Андрей Спыну. «С прошлого года мы обещали, что будем создавать резервы и находить альтернативы, чтобы перестать зависеть от одного источника [Россия]. У нас получилось», — заявил Спыну в своем telegram-канале. По его словам, это первый случай, когда правый берег Молдавии не будет потреблять газ, поставляемый «Газпромом». Вице-премьер добавил, что «Молдовагаз» в декабре закупит у «Энергокома» около ста кубометров энергоресурса. Одна тысяча кубометров обойдется компании 1108,61 долларов. При этом, сумма подразумевает затраты на транспортировку и хранение газа. Ранее сообщалось, что РФ может прекратить поставки российского газа на территорию Молдавии. Тогда молдавская сторона заявила о намерении оспорить решение «Газпрома» через суд. Позже стало известно, что страна вновь планирует судиться с российским предприятием, обвиняя его в провоцировании энергетического кризиса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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