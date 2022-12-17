Власти Молдавии объявили о независимости от российского газа

18 декабря 2022 в 11:43 Размер текста - 17 +

Тысяча кубометров газа обойдется Молдавии в 1108,61 долларов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Молдавия прекратила быть зависимой от российского газа. Об этом заявил молдавский вице-премьер Андрей Спыну. «С прошлого года мы обещали, что будем создавать резервы и находить альтернативы, чтобы перестать зависеть от одного источника [Россия]. У нас получилось», — заявил Спыну в своем telegram-канале . По его словам, это первый случай, когда правый берег Молдавии не будет потреблять газ, поставляемый «Газпромом». Вице-премьер добавил, что «Молдовагаз» в декабре закупит у «Энергокома» около ста кубометров энергоресурса. Одна тысяча кубометров обойдется компании 1108,61 долларов. При этом, сумма подразумевает затраты на транспортировку и хранение газа. Ранее сообщалось, что РФ может прекратить поставки российского газа на территорию Молдавии. Тогда молдавская сторона заявила о намерении оспорить решение «Газпрома» через суд. Позже стало известно, что страна вновь планирует судиться с российским предприятием, обвиняя его в провоцировании энергетического кризиса.

Молдавия прекратила быть зависимой от российского газа. Об этом заявил молдавский вице-премьер Андрей Спыну. «С прошлого года мы обещали, что будем создавать резервы и находить альтернативы, чтобы перестать зависеть от одного источника [Россия]. У нас получилось», — заявил Спыну в своем telegram-канале. По его словам, это первый случай, когда правый берег Молдавии не будет потреблять газ, поставляемый «Газпромом». Вице-премьер добавил, что «Молдовагаз» в декабре закупит у «Энергокома» около ста кубометров энергоресурса. Одна тысяча кубометров обойдется компании 1108,61 долларов. При этом, сумма подразумевает затраты на транспортировку и хранение газа. Ранее сообщалось, что РФ может прекратить поставки российского газа на территорию Молдавии. Тогда молдавская сторона заявила о намерении оспорить решение «Газпрома» через суд. Позже стало известно, что страна вновь планирует судиться с российским предприятием, обвиняя его в провоцировании энергетического кризиса.