Трое несовершеннолетних попали в ДТП на трассе Екатеринбург — Пермь. Фото

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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, авария, разбитая машина
ДТП произошло 31 декабря 2022 года Фото:

На трассе Екатеринбург-Пермь произошло ДТП, в котором пострадал девятилетний мальчик. Кроме него в машине находились родители и два ребенка, которые не получили травм. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

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«На трассе Екатеринбург-Пермь 39-летняя женщина-водитель „Хонды“ превысила скорость, не справилась с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет. В авто находились трое детей, один из которых пострадал», — говорится в сообщении. Мальчика госпитализировали в Ревдинскую больницу с диагнозом перелом позвоночника.

В ведомстве отмечают, что использование детских кресел уберегло детей от получения травм. Родители рассказали полицейским, что ехали из Екатеринбурга в Михайловск на новогодние праздники.

Эта авария произошла неподалеку от другого ДТП, из-за которого на трассе Екатеринбург-Пермь на 40 минут было остановлено движение. В областном ГИБДД URA.RU рассказали, что водитель Renault выехал на встречную полосу и врезался в Opel. Пострадавших нет.

Движение временно ограничивали для ликвидации последствий аварии. В 14:38 по местному времени движение было восстановлено.

В машине находились пять человек
Фото:

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На трассе Екатеринбург-Пермь произошло ДТП, в котором пострадал девятилетний мальчик. Кроме него в машине находились родители и два ребенка, которые не получили травм. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД по Свердловской области. «На трассе Екатеринбург-Пермь 39-летняя женщина-водитель „Хонды“ превысила скорость, не справилась с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет. В авто находились трое детей, один из которых пострадал», — говорится в сообщении. Мальчика госпитализировали в Ревдинскую больницу с диагнозом перелом позвоночника. В ведомстве отмечают, что использование детских кресел уберегло детей от получения травм. Родители рассказали полицейским, что ехали из Екатеринбурга в Михайловск на новогодние праздники. Эта авария произошла неподалеку от другого ДТП, из-за которого на трассе Екатеринбург-Пермь на 40 минут было остановлено движение. В областном ГИБДД URA.RU рассказали, что водитель Renault выехал на встречную полосу и врезался в Opel. Пострадавших нет. Движение временно ограничивали для ликвидации последствий аварии. В 14:38 по местному времени движение было восстановлено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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