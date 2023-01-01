На трассе Екатеринбург-Пермь произошло ДТП, в котором пострадал девятилетний мальчик. Кроме него в машине находились родители и два ребенка, которые не получили травм. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД по Свердловской области.
«На трассе Екатеринбург-Пермь 39-летняя женщина-водитель „Хонды“ превысила скорость, не справилась с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет. В авто находились трое детей, один из которых пострадал», — говорится в сообщении. Мальчика госпитализировали в Ревдинскую больницу с диагнозом перелом позвоночника.
В ведомстве отмечают, что использование детских кресел уберегло детей от получения травм. Родители рассказали полицейским, что ехали из Екатеринбурга в Михайловск на новогодние праздники.
Эта авария произошла неподалеку от другого ДТП, из-за которого на трассе Екатеринбург-Пермь на 40 минут было остановлено движение. В областном ГИБДД URA.RU рассказали, что водитель Renault выехал на встречную полосу и врезался в Opel. Пострадавших нет.
Движение временно ограничивали для ликвидации последствий аварии. В 14:38 по местному времени движение было восстановлено.
В машине находились пять человек
Фото: ГИБДД по Свердловской области
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На трассе Екатеринбург-Пермь произошло ДТП, в котором пострадал девятилетний мальчик. Кроме него в машине находились родители и два ребенка, которые не получили травм. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД по Свердловской области. «На трассе Екатеринбург-Пермь 39-летняя женщина-водитель „Хонды“ превысила скорость, не справилась с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет. В авто находились трое детей, один из которых пострадал», — говорится в сообщении. Мальчика госпитализировали в Ревдинскую больницу с диагнозом перелом позвоночника. В ведомстве отмечают, что использование детских кресел уберегло детей от получения травм. Родители рассказали полицейским, что ехали из Екатеринбурга в Михайловск на новогодние праздники. Эта авария произошла неподалеку от другого ДТП, из-за которого на трассе Екатеринбург-Пермь на 40 минут было остановлено движение. В областном ГИБДД URA.RU рассказали, что водитель Renault выехал на встречную полосу и врезался в Opel. Пострадавших нет. Движение временно ограничивали для ликвидации последствий аварии. В 14:38 по местному времени движение было восстановлено.