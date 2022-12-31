На трассе Екатеринбург — Пермь остановили движение из-за ДТП. Фото, видео

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Полицейские ограничили движение по трассе Екатеринбург — Пермь на 40 минут из-за аварии Фото:

Движение по трассе Екатеринбург — Пермь временно ограничили на 40 минут из-за ДТП. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец.

«Движение на трассе Екатеринбург — Пермь было ограничено на 40 минут из-за ДТП. Авария произошла в 13 часов, у обоих повреждены моторные части и самостоятельно покинуть место происшествия они не смогли», — рассказал очевидец.

К месту происшествия выезжала бригада МЧС, благодаря которым удалось освободить проезжую часть. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГИБДД по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

Обновлено в 14:38: «Renault выехал на встречную полосу и врезался в Opel, пострадавших в результате аварии нет. Для ликвидации последствий аварии временно ограничивалось движение транспорта. Сейчас транспорт следует в обычном режиме», — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области

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Движение по трассе Екатеринбург — Пермь временно ограничили на 40 минут из-за ДТП. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец. «Движение на трассе Екатеринбург — Пермь было ограничено на 40 минут из-за ДТП. Авария произошла в 13 часов, у обоих повреждены моторные части и самостоятельно покинуть место происшествия они не смогли», — рассказал очевидец. К месту происшествия выезжала бригада МЧС, благодаря которым удалось освободить проезжую часть. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГИБДД по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Обновлено в 14:38: «Renault выехал на встречную полосу и врезался в Opel, пострадавших в результате аварии нет. Для ликвидации последствий аварии временно ограничивалось движение транспорта. Сейчас транспорт следует в обычном режиме», — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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