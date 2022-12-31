Движение по трассе Екатеринбург — Пермь временно ограничили на 40 минут из-за ДТП. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец.
«Движение на трассе Екатеринбург — Пермь было ограничено на 40 минут из-за ДТП. Авария произошла в 13 часов, у обоих повреждены моторные части и самостоятельно покинуть место происшествия они не смогли», — рассказал очевидец.
К месту происшествия выезжала бригада МЧС, благодаря которым удалось освободить проезжую часть. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГИБДД по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.
Обновлено в 14:38: «Renault выехал на встречную полосу и врезался в Opel, пострадавших в результате аварии нет. Для ликвидации последствий аварии временно ограничивалось движение транспорта. Сейчас транспорт следует в обычном режиме», — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области
Фото: Сергей Русанов
Фото: Сергей Русанов
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Движение по трассе Екатеринбург — Пермь временно ограничили на 40 минут из-за ДТП. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец. «Движение на трассе Екатеринбург — Пермь было ограничено на 40 минут из-за ДТП. Авария произошла в 13 часов, у обоих повреждены моторные части и самостоятельно покинуть место происшествия они не смогли», — рассказал очевидец. К месту происшествия выезжала бригада МЧС, благодаря которым удалось освободить проезжую часть. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГИБДД по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Обновлено в 14:38: «Renault выехал на встречную полосу и врезался в Opel, пострадавших в результате аварии нет. Для ликвидации последствий аварии временно ограничивалось движение транспорта. Сейчас транспорт следует в обычном режиме», — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области