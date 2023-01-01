ВС РФ предотвратили теракты Украины: главное к 1 января

Российские военные уничтожили объекты ОПК Украины, сообщили в Минобороны
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные нанесли удары по военным объектам Украины, предотвратив теракты против России. URA.RU приводит главные новости к вечеру 1 января.
- Ночью на 1 января на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, а жители Киева сообщали о взрывах в городе и повреждениях инфраструктуры. Позже удары по объектам Украины подтвердило Минобороны России. В ведомстве пояснили, что российские военные поразили объекты украинского оборонно-промышленного комплекса, тем самым, предотвратив теракты против РФ.
- В новогоднюю ночь Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили обстрелы Донецкой народной республики. В частности, под огонь украинских военных попали Донецк и Макеевка. Врио главы республики Денис Пушилин заявил, что от действий ВСУ пострадало множество гражданских объектов региона.
- В своем новогоднем обращении президент Украины Владимир Зеленский признал ответственность Украины за теракт на Крымском мосту. Он также заявил о намерении «вернуть» Кременную, Мелитополь, Сватово и Крым в 2023 году.
- Политолог Сергей Марков выступил с мнением, что перемирие между Россией и Украиной возможно только в случае, если российская сторона возьмет под свой контроль еще один большой украинский город. А военный эксперт Василий Дандыкин убежден, что удары России по объектам инфраструктуры Украины приближают завершение конфликта.
- Подполковник США в отставке Дэниел Дэвис считает, что Украина не способна победить в противостоянии с Россией. Свою точку зрения он подтвердил тем, что ВСУ не оснащены необходимыми средствами для наступлений.
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