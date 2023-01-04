«Коммерсант»: Запад попал в зависимость от Эрдогана

05 января 2023 в 07:36 Размер текста - 17 +

Эрдоган — самый успешный политик, сообщает газета «Коммерсант» Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине По итогам 2022 года президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана можно назвать самым успешным мировым политиком. Дело в том, что из-за действий турецкого лидера, Запад попал под его зависимость. «Президента Турции можно назвать самым успешным мировым политиком 2022 года… Чем дольше длится кризис, тем больше санкций вводится в отношении России и тем значительнее выгоды для Турции, которая помогает их обходить», — говорится в материале газеты « Коммерсант ». Кроме высоких доходов от торговли Турция получила и другие бонусы от отношений с Россией и Западом. К ним относятся: создание газового хаба и заключение зерновой сделки в Стамбуле. Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Эрдоган отмечал, что начало СВО носит ответный характер на действия ООН. В июле турецкий лидер заявил, что неуважение к президенту России Владимиру Путину обернется потерей доверия со стороны Эрдогана к западным политикам. Президент Турции также делал акцент на том, что Запад на украинском конфликте лишь активизирует провокации, сообщает телеканал 360.

По итогам 2022 года президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана можно назвать самым успешным мировым политиком. Дело в том, что из-за действий турецкого лидера, Запад попал под его зависимость. «Президента Турции можно назвать самым успешным мировым политиком 2022 года… Чем дольше длится кризис, тем больше санкций вводится в отношении России и тем значительнее выгоды для Турции, которая помогает их обходить», — говорится в материале газеты «Коммерсант». Кроме высоких доходов от торговли Турция получила и другие бонусы от отношений с Россией и Западом. К ним относятся: создание газового хаба и заключение зерновой сделки в Стамбуле. Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Эрдоган отмечал, что начало СВО носит ответный характер на действия ООН. В июле турецкий лидер заявил, что неуважение к президенту России Владимиру Путину обернется потерей доверия со стороны Эрдогана к западным политикам. Президент Турции также делал акцент на том, что Запад на украинском конфликте лишь активизирует провокации, сообщает телеканал 360.