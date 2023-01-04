«Коммерсант»: Запад попал в зависимость от Эрдогана

По итогам 2022 года президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана можно назвать самым успешным мировым политиком. Дело в том, что из-за действий турецкого лидера, Запад попал под его зависимость.
«Президента Турции можно назвать самым успешным мировым политиком 2022 года… Чем дольше длится кризис, тем больше санкций вводится в отношении России и тем значительнее выгоды для Турции, которая помогает их обходить», — говорится в материале газеты «Коммерсант».
Кроме высоких доходов от торговли Турция получила и другие бонусы от отношений с Россией и Западом. К ним относятся: создание газового хаба и заключение зерновой сделки в Стамбуле.
Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Эрдоган отмечал, что начало СВО носит ответный характер на действия ООН. В июле турецкий лидер заявил, что неуважение к президенту России Владимиру Путину обернется потерей доверия со стороны Эрдогана к западным политикам. Президент Турции также делал акцент на том, что Запад на украинском конфликте лишь активизирует провокации, сообщает телеканал 360.
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По итогам 2022 года президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана можно назвать самым успешным мировым политиком. Дело в том, что из-за действий турецкого лидера, Запад попал под его зависимость. «Президента Турции можно назвать самым успешным мировым политиком 2022 года… Чем дольше длится кризис, тем больше санкций вводится в отношении России и тем значительнее выгоды для Турции, которая помогает их обходить», — говорится в материале газеты «Коммерсант». Кроме высоких доходов от торговли Турция получила и другие бонусы от отношений с Россией и Западом. К ним относятся: создание газового хаба и заключение зерновой сделки в Стамбуле. Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Эрдоган отмечал, что начало СВО носит ответный характер на действия ООН. В июле турецкий лидер заявил, что неуважение к президенту России Владимиру Путину обернется потерей доверия со стороны Эрдогана к западным политикам. Президент Турции также делал акцент на том, что Запад на украинском конфликте лишь активизирует провокации, сообщает телеканал 360.