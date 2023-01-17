Кадыров назвал разницу между собой и генералом «бла-бла-бла» Болдыревым

Кадыров заявил, что экс-главком Сухопутных войск Болдырев не может его критиковать

17 января 2023 в 15:26 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров заявил, что Владимир Болдырев не справился с должностью Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал генерала армии РФ, экс-главнокомандующего Сухопутными войсками Владимира Болдырева «генералом бла-бла-бла». Кадыров отметил, что в отличие от Болдырева является генералом Росгвардии, которого никуда не переводили. «Хочу сказать насчет Болдырева. Он бла-бла-бла. Историю почитайте. Приволжский, Уральский округ. Почему его перевели? Он не справился. Я сам генерал Росгвардии. Я знаю о спецоперациях, войсковых операциях лучше, чем другие генералы», — заявил Кадыров в интервью министру Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву. Материал Кадыров опубликовал в своем telegram-канале . Кадыров призвал посмотреть на свой опыт работы и заявил, что его не переводили, не увольняли и не выгнали. Болдырева понизили, когда перевели в другой штаб, сказал Кадыров. Так глава Чечни отреагировал на слова Болдырева, что у таких людей как Кадыров или основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин нет права выступать с критикой генералов. Кадыров ранее резко высказывался о генерал-полковнике Александре Лапине после вывода армии РФ из Красного Лимана.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал генерала армии РФ, экс-главнокомандующего Сухопутными войсками Владимира Болдырева «генералом бла-бла-бла». Кадыров отметил, что в отличие от Болдырева является генералом Росгвардии, которого никуда не переводили. «Хочу сказать насчет Болдырева. Он бла-бла-бла. Историю почитайте. Приволжский, Уральский округ. Почему его перевели? Он не справился. Я сам генерал Росгвардии. Я знаю о спецоперациях, войсковых операциях лучше, чем другие генералы», — заявил Кадыров в интервью министру Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву. Материал Кадыров опубликовал в своем telegram-канале. Кадыров призвал посмотреть на свой опыт работы и заявил, что его не переводили, не увольняли и не выгнали. Болдырева понизили, когда перевели в другой штаб, сказал Кадыров. Так глава Чечни отреагировал на слова Болдырева, что у таких людей как Кадыров или основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин нет права выступать с критикой генералов. Кадыров ранее резко высказывался о генерал-полковнике Александре Лапине после вывода армии РФ из Красного Лимана.