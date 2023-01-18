Корреспонденту URA.RU вручили медаль «За заслуги перед Запорожской областью». Фото

18 января 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

Корреспондент URA.RU Сергей Саблин был награжден за работу в Запорожской области Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За профессионализм, мужество и патриотизм при выполнении служебных задач на территории Запорожской области был награжден собственный корреспондент URA.RU Сергей Саблин. Медаль «За заслуги перед Запорожской областью» ему вручил первый заместитель губернатора региона Сергей Толмачев. «Сегодня журналисты находятся на передовой информационного фронта. Они говорят правду, порой с риском для жизни, и именно их работа противостоит дезинформации и фейкам. Руководство региона высоко оценило профессиональные заслуги корреспондентов и поблагодарило журналистов за отличную совместную работу и профессионализм», — говорится в тексте к награждению, передает корреспондент URA.RU. Награду вручил первый заместитель губернатора региона Сергей Толмачев URA.RU Медаль «За заслуги перед Запорожской областью» URA.RU

За профессионализм, мужество и патриотизм при выполнении служебных задач на территории Запорожской области был награжден собственный корреспондент URA.RU Сергей Саблин. Медаль «За заслуги перед Запорожской областью» ему вручил первый заместитель губернатора региона Сергей Толмачев. «Сегодня журналисты находятся на передовой информационного фронта. Они говорят правду, порой с риском для жизни, и именно их работа противостоит дезинформации и фейкам. Руководство региона высоко оценило профессиональные заслуги корреспондентов и поблагодарило журналистов за отличную совместную работу и профессионализм», — говорится в тексте к награждению, передает корреспондент URA.RU.