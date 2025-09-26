Путин выразил соболезнования родным Тиграна Кеосаяна

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Тиграна Кеосаяна, сообщение опубликовано на сайте Кремля. Глава государства направил слова поддержки Лауре Геворкян и Маргарите Симоньян.
«Уважаемые Лаура Ашотовна и Маргарита Симоновна, примите глубокие соболезнования в этот тяжёлый час в связи с кончиной Тиграна Эдмондовича Кеосаяна, искренне разделяю постигшее вас огромное горе», — говорится в тексте соболезнования. В послании глава государства отметил, что творчество Тиграна Кеосаяна отражало дух времени и обогатило культурную жизнь страны самобытными работами.
Тигран Кеосаян скончался на 60-м году жизни после продолжительной болезни: в декабре 2024 года у него внезапно остановилось сердце, он пережил клиническую смерть и находился в коме под наблюдением врачей. Кеосаян был известен как режиссер, актер, продюсер и телеведущий, его авторская программа «Международная пилорама» и многочисленные фильмы стали заметными событиями в российской культуре. О смерти Кеосаяна утром 26 сентября сообщила его супруга Маргарита Симоньян.
