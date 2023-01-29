WSJ: только одна дорога в Артемовск находится под контролем ВСУ

Под полным контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) находится только одна дорога, ведущая в Артемовск (Бахмут). Об этом пишет газета Wall Street Journal. «Только одна дорога в Артемовск под полным контролем Украины. Она находится на северо-западе», — сообщает издание со ссылкой на украинских военных. По словам украинских военных, в восточной части города идут бои. В центре города слышны звуки стрельбы, а контроль над территорией переходит от одной стороны к другой. Ранее URA.RU писало, что украинские военные обезглавливают трупы иностранных наемников. Предполагается, что таким образом они пытаются скрыть национальность. Агентство Bloomberg сообщало, что Вооруженные силы РФ, благодаря интенсивным атакам в таких местах, как Бахмут, вымотали украинских бойцов. На данный момент власти Украины опасаются планов РФ на годовщину спецоперации.