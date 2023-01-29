29 января 2023

WSJ: только одна дорога в Артемовск находится под контролем ВСУ

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В восточной части Артемовска идут бои Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Под полным контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) находится только одна дорога, ведущая в Артемовск (Бахмут). Об этом пишет газета Wall Street Journal.

«Только одна дорога в Артемовск под полным контролем Украины. Она находится на северо-западе», — сообщает издание со ссылкой на украинских военных.

По словам украинских военных, в восточной части города идут бои. В центре города слышны звуки стрельбы, а контроль над территорией переходит от одной стороны к другой.

Ранее URA.RU писало, что украинские военные обезглавливают трупы иностранных наемников. Предполагается, что таким образом они пытаются скрыть национальность. Агентство Bloomberg сообщало, что Вооруженные силы РФ, благодаря интенсивным атакам в таких местах, как Бахмут, вымотали украинских бойцов. На данный момент власти Украины опасаются планов РФ на годовщину спецоперации.

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Под полным контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) находится только одна дорога, ведущая в Артемовск (Бахмут). Об этом пишет газета Wall Street Journal. «Только одна дорога в Артемовск под полным контролем Украины. Она находится на северо-западе», — сообщает издание со ссылкой на украинских военных. По словам украинских военных, в восточной части города идут бои. В центре города слышны звуки стрельбы, а контроль над территорией переходит от одной стороны к другой. Ранее URA.RU писало, что украинские военные обезглавливают трупы иностранных наемников. Предполагается, что таким образом они пытаются скрыть национальность. Агентство Bloomberg сообщало, что Вооруженные силы РФ, благодаря интенсивным атакам в таких местах, как Бахмут, вымотали украинских бойцов. На данный момент власти Украины опасаются планов РФ на годовщину спецоперации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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