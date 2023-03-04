Экономист МакМейкен констатировал провал ожиданий Запада о развале России

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Ожидания Запада по конфликту на Украине не оправдались, считает экономист Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия не развалилась и не оказалась в экономической изоляции из-за западных санкций, несмотря на прогнозы США. Об этом заявил американский экономист Райан МакМейкен.

«После начала конфликта на Украине многие западные комментаторы начали призывать к смене режима в России. В частности, президент [США] Джо Байден заявил, что [президент РФ Владимир] Путин не может оставаться у власти», хотя позже он был вынужден отступить. Соединенным Штатам не удалось добиться глобального соблюдения требований экономической изоляции России, санкции явно не смогли разрушить Россию экономически», — написал МакМейкен для аналитического центра «Институт имени фон Мизеса».

США и НАТО хотели превратить боевые действия на Украине в третью мировую войну, но конфликт все еще носит региональный характер, считает экономист. Большинство стран мира не заинтересованы в жертвах ради Украины, отметил он.

США и другие западные страны ввели санкции против России из-за начала спецоперации на Украине. В конце февраля Евросоюз одобрил десятый пакет ограничений. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Запад десятки лет мечтает развалить Россию. В МИД РФ отмечали, что страна не будет прогибаться под нажимом США.

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Россия не развалилась и не оказалась в экономической изоляции из-за западных санкций, несмотря на прогнозы США. Об этом заявил американский экономист Райан МакМейкен. «После начала конфликта на Украине многие западные комментаторы начали призывать к смене режима в России. В частности, президент [США] Джо Байден заявил, что [президент РФ Владимир] Путин не может оставаться у власти», хотя позже он был вынужден отступить. Соединенным Штатам не удалось добиться глобального соблюдения требований экономической изоляции России, санкции явно не смогли разрушить Россию экономически», — написал МакМейкен для аналитического центра «Институт имени фон Мизеса». США и НАТО хотели превратить боевые действия на Украине в третью мировую войну, но конфликт все еще носит региональный характер, считает экономист. Большинство стран мира не заинтересованы в жертвах ради Украины, отметил он. США и другие западные страны ввели санкции против России из-за начала спецоперации на Украине. В конце февраля Евросоюз одобрил десятый пакет ограничений. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Запад десятки лет мечтает развалить Россию. В МИД РФ отмечали, что страна не будет прогибаться под нажимом США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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