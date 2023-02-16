Замглавы МИД РФ Рябков: Россия не будет прогибаться под нажимом США

17 февраля 2023 в 01:40 Размер текста - 17 +

Сергей Рябков: Россия не будет прогибаться под американским нажимом Фото: Анна Майорова © URA.RU Россия не станет прогибаться под американским нажимом. Об этом заявил замглавы МИД РФ российский дипломат, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. «Если сейчас не пойти в лоб на столкновение с Москвой, возможно, потом сделать это будет труднее», — сказал он в эфире Первого канала, имею в виду столкновение США с Россией. По его словам, американские элиты пришли к выводу о необходимости поставить заслон дальнейшему возрастанию роли России на международной арене как самостоятельного фактора. «Я думаю, в этом есть определенная историческая ошибка, стратегический просчет, потому что прогибаться под американским нажимом мы не будем, как никогда не прогибались», — пояснил Сергей Рябков. Ранее военный эксперт, политолог Юрий Кнутов говорил о том, что США готовятся к космической войне с Россией и уже разворачивают противоспутниковое вооружение, но не афишируют это. По его словам, Вашингтон, якобы готовит шаттл Boeing X-37, способный нести на себе до шести ядерных боеголовок. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев также подчеркнул, что западные страны несколько десятилетий обманывали Россию, обещая партнерские отношения, а на самом деле мечтали о ее развале.

Россия не станет прогибаться под американским нажимом. Об этом заявил замглавы МИД РФ российский дипломат, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. «Если сейчас не пойти в лоб на столкновение с Москвой, возможно, потом сделать это будет труднее», — сказал он в эфире Первого канала, имею в виду столкновение США с Россией. По его словам, американские элиты пришли к выводу о необходимости поставить заслон дальнейшему возрастанию роли России на международной арене как самостоятельного фактора. «Я думаю, в этом есть определенная историческая ошибка, стратегический просчет, потому что прогибаться под американским нажимом мы не будем, как никогда не прогибались», — пояснил Сергей Рябков. Ранее военный эксперт, политолог Юрий Кнутов говорил о том, что США готовятся к космической войне с Россией и уже разворачивают противоспутниковое вооружение, но не афишируют это. По его словам, Вашингтон, якобы готовит шаттл Boeing X-37, способный нести на себе до шести ядерных боеголовок. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев также подчеркнул, что западные страны несколько десятилетий обманывали Россию, обещая партнерские отношения, а на самом деле мечтали о ее развале.