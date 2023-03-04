Шойгу посетил зону СВО и провел совещание с замами: главное к вечеру 4 марта

Российские войска приблизились к подразделениям ВСУ в районе Кременной
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил зону спецоперации, где проинспектировал российскую группировку войск «Восток». Также глава военного ведомства провел со своими заместителями совещание по теме обеспечения Вооруженных сил России (ВС РФ). URA.RU приводит главные новости к вечеру 4 марта.
- Глава Минобороны РФ проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» в зоне проведения спецоперации. В ходе своего визита он обращал внимание на организацию размещение личного состава, а также работу медицинских и тыловых подразделений.
- Шойгу провел совещание со своими заместителями по теме обеспечения российских войск военной техникой и боеприпасами. Также министр обороны обсудил на заседании организацию боевой подготовки резервных подразделений.
- Генеральный директор немецкой компании Rheinmetall Армин Паппергер заявил о планах построить на Украине танковый завод. По его словам, это даст возможность выпускать для Киева около 400 танков Leopard в год. В ответ на это зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев сказал, что в случае постройки предприятия, Россия запустит «салют крылатых ракет» «Калибр».
- Российские войска приблизились к украинским подразделениям в районе Кременной в ЛНР. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, расстояние между подразделениями России и Украины составляет порядка сорока метров.
- В подконтрольном украинцами Запорожье, среди населения назревает недовольство действиями украинского президента Владимира Зеленского. Также политикой украинского лидера недовольны участники территориальной обороны, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
- ВС РФ за сутки уничтожили около 490 бойцов ВСУ. Также российскими военными была уничтожена артиллерийская система M777, произведенная в США, сообщили в Минобороны.
- Украина должна будет оплатить всю военную помощь, оказанную США, как только Киев достигнет целей, поставленных администрацией президента США Джо Байдена, передает China Daily. В материале также отметили, что Вашингтон обозначил много целей по Украине, из-за чего не ясно, как долго продлится этот конфликт.
- ВС РФ продолжают наступать на донецком направлении. Российской армией уничтожено уже более 90 украинских бойцов, а также один танк и шесть автомобилей, передает Пятый канал.
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