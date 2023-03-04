Шойгу провел совещание с замами на тему обеспечения войск РФ

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Премия Русского Географического Общества. Москва, шойгу сергей
Сергей Шойгу акцентировал на вопросе организации военно-политической работы Минобороны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание со своими заместителями по теме обеспечения Вооруженных сил России техникой и боеприпасами. Также он обсудил организацию боевой подготовки резервных подразделений.

«Сергей Шойгу в рамках работы в штабе объединенной группировки российских войск (сил) заслушал заместителей Министра обороны Российской Федерации по вопросам организации непрерывного обеспечения войск вооружением, военной техникой и боеприпасами», — сообщает в telegram-канале Минобороны РФ. Отмечается, что Шойгу сделал акцент на вопросе организации боевой подготовки резервистов и военно-политической работы.

Также глава Минобороны пообщался с военнослужащими и вручил госнаграды. «Очень надеемся на вас. Поздравляю вас от души! Ждем от вас новых подвигов и свершений», — заключил Шойгу.

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Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание со своими заместителями по теме обеспечения Вооруженных сил России техникой и боеприпасами. Также он обсудил организацию боевой подготовки резервных подразделений. «Сергей Шойгу в рамках работы в штабе объединенной группировки российских войск (сил) заслушал заместителей Министра обороны Российской Федерации по вопросам организации непрерывного обеспечения войск вооружением, военной техникой и боеприпасами», — сообщает в telegram-канале Минобороны РФ. Отмечается, что Шойгу сделал акцент на вопросе организации боевой подготовки резервистов и военно-политической работы. Также глава Минобороны пообщался с военнослужащими и вручил госнаграды. «Очень надеемся на вас. Поздравляю вас от души! Ждем от вас новых подвигов и свершений», — заключил Шойгу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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