Шойгу провел совещание с замами на тему обеспечения войск РФ

04 марта 2023 в 19:28 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу акцентировал на вопросе организации военно-политической работы Минобороны Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание со своими заместителями по теме обеспечения Вооруженных сил России техникой и боеприпасами. Также он обсудил организацию боевой подготовки резервных подразделений. «Сергей Шойгу в рамках работы в штабе объединенной группировки российских войск (сил) заслушал заместителей Министра обороны Российской Федерации по вопросам организации непрерывного обеспечения войск вооружением, военной техникой и боеприпасами», — сообщает в telegram-канале Минобороны РФ . Отмечается, что Шойгу сделал акцент на вопросе организации боевой подготовки резервистов и военно-политической работы. Также глава Минобороны пообщался с военнослужащими и вручил госнаграды. «Очень надеемся на вас. Поздравляю вас от души! Ждем от вас новых подвигов и свершений», — заключил Шойгу.

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание со своими заместителями по теме обеспечения Вооруженных сил России техникой и боеприпасами. Также он обсудил организацию боевой подготовки резервных подразделений. «Сергей Шойгу в рамках работы в штабе объединенной группировки российских войск (сил) заслушал заместителей Министра обороны Российской Федерации по вопросам организации непрерывного обеспечения войск вооружением, военной техникой и боеприпасами», — сообщает в telegram-канале Минобороны РФ. Отмечается, что Шойгу сделал акцент на вопросе организации боевой подготовки резервистов и военно-политической работы. Также глава Минобороны пообщался с военнослужащими и вручил госнаграды. «Очень надеемся на вас. Поздравляю вас от души! Ждем от вас новых подвигов и свершений», — заключил Шойгу.