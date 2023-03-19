Солдаты с фронта передали приветы жителям Екатеринбурга и ХМАО. Видео

19 марта 2023 в 09:14 Размер текста - 17 +

Бойцы с позывными «Лесник» и «Дизель» обратились к родным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие с позывными «Дизель» и «Лесник», участвующие в спецоперации на Украине, передали приветы всем россиянам и, в частности, жителям Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) и Екатеринбурга. Видео опубликовала пресс-служба Минобороны РФ в Telegram. «Привет всем родным и близким из Екатеринбурга и ХМАО низкий поклон. За нас не волнуйтесь», — сказал военнослужащий. Солдаты отметили, что выполняют почетную миссию. Ранее URA.RU сообщало, что военнослужащие с Урала, находящиеся на СВО, передали приветы своим родным и близким. Они находятся в зоне СВО уже пять месяцев. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Российский лидер неоднократно заявлял, что главной целью спецоперации является защита мирного населения Донбасса.

Военнослужащие с позывными «Дизель» и «Лесник», участвующие в спецоперации на Украине, передали приветы всем россиянам и, в частности, жителям Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) и Екатеринбурга. Видео опубликовала пресс-служба Минобороны РФ в Telegram. «Привет всем родным и близким из Екатеринбурга и ХМАО низкий поклон. За нас не волнуйтесь», — сказал военнослужащий. Солдаты отметили, что выполняют почетную миссию. Ранее URA.RU сообщало, что военнослужащие с Урала, находящиеся на СВО, передали приветы своим родным и близким. Они находятся в зоне СВО уже пять месяцев. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Российский лидер неоднократно заявлял, что главной целью спецоперации является защита мирного населения Донбасса.