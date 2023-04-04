Главный танковый завод РФ наращивает выпуск специзделий. Фото

04 апреля 2023 в 11:12 Размер текста - 17 +

Сотрудники одного из цехов заканчивают работу над агрегатом, который поможет увеличить выпуск продукции (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В цехе нестандартизированного оборудования и средств механизации №1 «Уралвагонзавода» (входит в концерн УВЗ корпорации «Ростех») заканчивают собирать сложный агрегат, благодаря которому предприятие сможет увеличить выпуск специальных изделий, в том числе и для военной продукции. Об этом сообщает пресс-служба УВЗ в официальной группе «ВКонтакте». «В цехе нестандартизированного оборудования и средств механизации №1 кипит напряженная работа. Сотрудники заканчивают собирать сложный агрегат. Скоро его отправят на механосборочное производство, где он поможет увеличить объем выпуска специальных изделий», — рассказывают на предприятии. В цехе изготавливают оборудование для всех подразделений УВЗ: стендовое оборудование для испытания узлов и агрегатов, сварки и сборки хребтовых балок, рам, боковых стен вагонов, кантователи для тагильской промплощадки УВЗ и Волчанского филиала. «Список внушительный — это существенный вклад цеха в увеличение выпуска продукции, в том числе и той, что поступит в войска», — добавляют на УВЗ. «Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков. Ранее URA.RU сообщало, что УВЗ массово ищет сотрудников со всей России и готово обучать их. Сотрудники предприятия делают оборудование, которым пользуется весь завод Фото: пресс-служба «Уралвагонзавода» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В цехе нестандартизированного оборудования и средств механизации №1 «Уралвагонзавода» (входит в концерн УВЗ корпорации «Ростех») заканчивают собирать сложный агрегат, благодаря которому предприятие сможет увеличить выпуск специальных изделий, в том числе и для военной продукции. Об этом сообщает пресс-служба УВЗ в официальной группе «ВКонтакте». «В цехе нестандартизированного оборудования и средств механизации №1 кипит напряженная работа. Сотрудники заканчивают собирать сложный агрегат. Скоро его отправят на механосборочное производство, где он поможет увеличить объем выпуска специальных изделий», — рассказывают на предприятии. В цехе изготавливают оборудование для всех подразделений УВЗ: стендовое оборудование для испытания узлов и агрегатов, сварки и сборки хребтовых балок, рам, боковых стен вагонов, кантователи для тагильской промплощадки УВЗ и Волчанского филиала. «Список внушительный — это существенный вклад цеха в увеличение выпуска продукции, в том числе и той, что поступит в войска», — добавляют на УВЗ. «Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков. Ранее URA.RU сообщало, что УВЗ массово ищет сотрудников со всей России и готово обучать их.