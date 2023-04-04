Главный танковый завод РФ наращивает выпуск специзделий. Фото

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Станция испытания авиадвигателей Д-36 на Арамильском авиационном ремонтном заводе. Свердловская область, Арамиль, инженер, механик, рабочая профессия, арамильский авиационный ремонтный завод, аарз, сотрудник завода
Сотрудники одного из цехов заканчивают работу над агрегатом, который поможет увеличить выпуск продукции (фото из архива) Фото:

В цехе нестандартизированного оборудования и средств механизации №1 «Уралвагонзавода» (входит в концерн УВЗ корпорации «Ростех») заканчивают собирать сложный агрегат, благодаря которому предприятие сможет увеличить выпуск специальных изделий, в том числе и для военной продукции. Об этом сообщает пресс-служба УВЗ в официальной группе «ВКонтакте».

«В цехе нестандартизированного оборудования и средств механизации №1 кипит напряженная работа. Сотрудники заканчивают собирать сложный агрегат. Скоро его отправят на механосборочное производство, где он поможет увеличить объем выпуска специальных изделий», — рассказывают на предприятии.

В цехе изготавливают оборудование для всех подразделений УВЗ: стендовое оборудование для испытания узлов и агрегатов, сварки и сборки хребтовых балок, рам, боковых стен вагонов, кантователи для тагильской промплощадки УВЗ и Волчанского филиала. «Список внушительный — это существенный вклад цеха в увеличение выпуска продукции, в том числе и той, что поступит в войска», — добавляют на УВЗ.

«Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков. Ранее URA.RU сообщало, что УВЗ массово ищет сотрудников со всей России и готово обучать их.

Сотрудники предприятия делают оборудование, которым пользуется весь завод
Сотрудники предприятия делают оборудование, которым пользуется весь завод
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В цехе нестандартизированного оборудования и средств механизации №1 «Уралвагонзавода» (входит в концерн УВЗ корпорации «Ростех») заканчивают собирать сложный агрегат, благодаря которому предприятие сможет увеличить выпуск специальных изделий, в том числе и для военной продукции. Об этом сообщает пресс-служба УВЗ в официальной группе «ВКонтакте». «В цехе нестандартизированного оборудования и средств механизации №1 кипит напряженная работа. Сотрудники заканчивают собирать сложный агрегат. Скоро его отправят на механосборочное производство, где он поможет увеличить объем выпуска специальных изделий», — рассказывают на предприятии. В цехе изготавливают оборудование для всех подразделений УВЗ: стендовое оборудование для испытания узлов и агрегатов, сварки и сборки хребтовых балок, рам, боковых стен вагонов, кантователи для тагильской промплощадки УВЗ и Волчанского филиала. «Список внушительный — это существенный вклад цеха в увеличение выпуска продукции, в том числе и той, что поступит в войска», — добавляют на УВЗ. «Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков. Ранее URA.RU сообщало, что УВЗ массово ищет сотрудников со всей России и готово обучать их.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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