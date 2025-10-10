Граждан с низкими доходами хотят освободить от одной пошлины

Группа депутатов от ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким 10 октября внесла в Государственную Думу законопроект, который предлагает освободить граждан с низким уровнем доходов от уплаты государственной пошлины при оформлении наследства. Об этом говорится в материалах, размещенных в базе данных нижней палаты парламента.
По словам разработчиков, инициатива подготовлена из-за того, что значительная часть россиян испытывает трудности при получении наследства из-за необходимости уплаты госпошлины. «Возможный высокий размер государственной пошлины делает юридическое оформление прав на наследуемое имущество фактически недоступным для указанной категории населения, а финансовая невозможность может подтолкнуть к незаконным способам владения имуществом (без оформления), что создает риски потери права и возможных конфликтов», — отмечается в пояснительной записке к документу.
В проекте закона уточняется, что под действие новой льготы попадут физические лица, доходы которых не превышают полуторакратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленного в регионе их проживания. По данным Росстата, в прошлом году в России 7,2% граждан, или 10,5 миллиона человек, находились за чертой бедности. Для них даже обязательные расходы, связанные с оформлением наследства, могут привести к отказу от базовых потребностей, таких как питание, лекарства и оплата коммунальных услуг, поясняют авторы.
На сегодняшний день Налоговый кодекс РФ предусматривает оплату госпошлины при получении свидетельства о праве на наследство: для близких родственников наследодателя она составляет 0,3% от стоимости имущества, но не более 100 тысяч рублей; для остальных наследников — 0,6%, но не более 1 миллиона рублей. Предлагаемые поправки распространятся на оформление наследства любого вида и источника, если наследник соответствует критериям по уровню дохода.
