Песков: поездки в зону СВО — рутинная работа для Путина

Владимир Путин постоянно следит за ситуацией на фронте, отметил пресс-секретарь
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Поездки в зону СВО и анализ боевых действий в ходе конфликта на Украине — рутинная работа для российского лидера Владимира Путина. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, какие выводы Путин сделал после поездки на фронт.
«Это (поездки в зону СВО и его выводы о них — прим. URA.RU) рутинная работа верховного [главнокомандующего войсками РФ]», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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