Песков: поездки в зону СВО — рутинная работа для Путина

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин постоянно следит за ситуацией на фронте, отметил пресс-секретарь
Владимир Путин постоянно следит за ситуацией на фронте, отметил пресс-секретарь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Поездки в зону СВО и анализ боевых действий в ходе конфликта на Украине — рутинная работа для российского лидера Владимира Путина. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, какие выводы Путин сделал после поездки на фронт.

«Это (поездки в зону СВО и его выводы о них — прим. URA.RU) рутинная работа верховного [главнокомандующего войсками РФ]», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Поездки в зону СВО и анализ боевых действий в ходе конфликта на Украине — рутинная работа для российского лидера Владимира Путина. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, какие выводы Путин сделал после поездки на фронт. «Это (поездки в зону СВО и его выводы о них — прим. URA.RU) рутинная работа верховного [главнокомандующего войсками РФ]», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...