Helsingin sanomat: в Финляндии арестовали Российский центр науки и культуры

19 апреля 2023 в 00:21 Размер текста - 17 +

Арест произошел из-за санкции ЕС в отношении России Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Финляндии из-за санкций ЕС арестовали здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) и участок, на котором оно располагается. Об этом сообщили журналисты финского издания. «Согласно свидетельству о праве собственности, земля принадлежит Российской Федерации. Решение о введении ограничений в отношении этих активов государственные приставы приняли неделю назад в связи с соответствующим запросом министерства иностранных дел республики, которое ссылалось на необходимость исполнения санкций ЕС», — передает издание Helsingin sanomat. Уточняется, что площадь арестованного имущества составляет 3326 квадратных метров. России и ее структурам не разрешается передавать его, уничтожать или закладывать, пишет Helsingin sanomat. С начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года западные страны ввели против России ряд санкций. На данный момент Запад готовит 11-й пакет ограничений для РФ. Ранее финские политики предлагали отменить второе гражданство для россиян. Это связано с намерением ужесточить ограничения в отношении России.

В Финляндии из-за санкций ЕС арестовали здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) и участок, на котором оно располагается. Об этом сообщили журналисты финского издания. «Согласно свидетельству о праве собственности, земля принадлежит Российской Федерации. Решение о введении ограничений в отношении этих активов государственные приставы приняли неделю назад в связи с соответствующим запросом министерства иностранных дел республики, которое ссылалось на необходимость исполнения санкций ЕС», — передает издание Helsingin sanomat. Уточняется, что площадь арестованного имущества составляет 3326 квадратных метров. России и ее структурам не разрешается передавать его, уничтожать или закладывать, пишет Helsingin sanomat. С начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года западные страны ввели против России ряд санкций. На данный момент Запад готовит 11-й пакет ограничений для РФ. Ранее финские политики предлагали отменить второе гражданство для россиян. Это связано с намерением ужесточить ограничения в отношении России.