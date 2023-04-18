18 апреля 2023

Helsingin sanomat: в Финляндии арестовали Российский центр науки и культуры

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Арест произошел из-за санкции ЕС в отношении России
Арест произошел из-за санкции ЕС в отношении России Фото:
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В Финляндии из-за санкций ЕС арестовали здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) и участок, на котором оно располагается. Об этом сообщили журналисты финского издания.

«Согласно свидетельству о праве собственности, земля принадлежит Российской Федерации. Решение о введении ограничений в отношении этих активов государственные приставы приняли неделю назад в связи с соответствующим запросом министерства иностранных дел республики, которое ссылалось на необходимость исполнения санкций ЕС», — передает издание Helsingin sanomat.

Уточняется, что площадь арестованного имущества составляет 3326 квадратных метров. России и ее структурам не разрешается передавать его, уничтожать или закладывать, пишет Helsingin sanomat.

С начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года западные страны ввели против России ряд санкций. На данный момент Запад готовит 11-й пакет ограничений для РФ. Ранее финские политики предлагали отменить второе гражданство для россиян. Это связано с намерением ужесточить ограничения в отношении России.

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В Финляндии из-за санкций ЕС арестовали здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) и участок, на котором оно располагается. Об этом сообщили журналисты финского издания. «Согласно свидетельству о праве собственности, земля принадлежит Российской Федерации. Решение о введении ограничений в отношении этих активов государственные приставы приняли неделю назад в связи с соответствующим запросом министерства иностранных дел республики, которое ссылалось на необходимость исполнения санкций ЕС», — передает издание Helsingin sanomat. Уточняется, что площадь арестованного имущества составляет 3326 квадратных метров. России и ее структурам не разрешается передавать его, уничтожать или закладывать, пишет Helsingin sanomat. С начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года западные страны ввели против России ряд санкций. На данный момент Запад готовит 11-й пакет ограничений для РФ. Ранее финские политики предлагали отменить второе гражданство для россиян. Это связано с намерением ужесточить ограничения в отношении России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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