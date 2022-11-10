10 ноября 2022

В Финляндии собираются запретить россиянам получать двойное гражданство

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Клипарт по теме Загранпаспорт. Курган, загранпаспорт, заграница, отпуск
В Финляндии хотят отменить второе гражданство для россиян Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Финские политики периодично предлагают отменить второе гражданство для россиян. Это связано с намерением ужесточить ограничения в отношении России.

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«Предложения пересмотреть отношение к институту двойного гражданства, в частности в отношении обладателей российских паспортов, периодически выдвигаемые отдельными финскими политиками», — передают «Известиям», ссылаясь на дипмиссии РФ в Финляндии. Там отметили, что тем самым они пытаются привлечь внимание средств массовой информации, чтобы подробно осветить эти события на фоне антироссийских санкций.

Ранее сообщалось, что в Финляндии певицу отстранили от участия в шоу «Голос» из-за российского паспорта, несмотря на наличие финского гражданства. Об этом сообщал финский телеканал Yle. Россия объявила о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Позже многие страны ввели жесткие санкции, которые коснулись почти всех отраслей экономики страны.

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Финские политики периодично предлагают отменить второе гражданство для россиян. Это связано с намерением ужесточить ограничения в отношении России. «Предложения пересмотреть отношение к институту двойного гражданства, в частности в отношении обладателей российских паспортов, периодически выдвигаемые отдельными финскими политиками», — передают «Известиям», ссылаясь на дипмиссии РФ в Финляндии. Там отметили, что тем самым они пытаются привлечь внимание средств массовой информации, чтобы подробно осветить эти события на фоне антироссийских санкций. Ранее сообщалось, что в Финляндии певицу отстранили от участия в шоу «Голос» из-за российского паспорта, несмотря на наличие финского гражданства. Об этом сообщал финский телеканал Yle. Россия объявила о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Позже многие страны ввели жесткие санкции, которые коснулись почти всех отраслей экономики страны.
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