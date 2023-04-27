Президент Турции Реджеп Эрдоган впервые вышел в прямой эфир после ситуации с плохим самочувствием, из-за которой он отказался от участия в предвыборных мероприятиях. Он принял участие на церемонии открытия АЭС «Аккую» в формате видеоконференции и помахал президенту России Владимиру Путину рукой.
«Строительство станции осуществляется госкорпорацией „Росатом“ на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2010 году», — сообщается на сайте Кремля. Там же опубликовано видео, где лидеры России и Турции поприветствовали друг друга помахав рукой.
Ранее Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонные переговоры. Они обсудили реализацию зерновой сделки.
Реджеп Эрдоган почувствовал недомогание в ходе интервью турецкому телеканалу. Турецкий лидер отменил все публичные мероприятия 26 апреля, передает RT.
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