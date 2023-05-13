Советник Пушилина Гагин: ВСУ активизировались по всей линии фронта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, военные, пулемет, ВСУ, украинские военные, stock
ВСУ активизировались по всей линии боевого соприкосновения (ЛБС), заявил Ян Гагин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировались на всей линии боевого соприкосновения. С таким заявлением выступил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

«Стоит констатировать серьезную активизацию противника на всей линии боевого соприкосновения. Активизировались в воздухе и [у себя] в тылу, где службы обеспечения заработали очень активно», — заявил Ян Гагин. Его слова приводит ТАСС.

Гагин отметил, что украинские бойцы пытаются найти слабые места в российской обороне. Его слова подтверждают бойцы и командиры подразделений на других участках фронта, отмечает ТАСС.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировались на всей линии боевого соприкосновения. С таким заявлением выступил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин. «Стоит констатировать серьезную активизацию противника на всей линии боевого соприкосновения. Активизировались в воздухе и [у себя] в тылу, где службы обеспечения заработали очень активно», — заявил Ян Гагин. Его слова приводит ТАСС. Гагин отметил, что украинские бойцы пытаются найти слабые места в российской обороне. Его слова подтверждают бойцы и командиры подразделений на других участках фронта, отмечает ТАСС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...