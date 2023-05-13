Советник Пушилина Гагин: ВСУ активизировались по всей линии фронта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировались на всей линии боевого соприкосновения. С таким заявлением выступил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.
«Стоит констатировать серьезную активизацию противника на всей линии боевого соприкосновения. Активизировались в воздухе и [у себя] в тылу, где службы обеспечения заработали очень активно», — заявил Ян Гагин. Его слова приводит ТАСС.
Гагин отметил, что украинские бойцы пытаются найти слабые места в российской обороне. Его слова подтверждают бойцы и командиры подразделений на других участках фронта, отмечает ТАСС.
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