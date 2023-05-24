Жительница Белгородской области раскрыла ужасающие подробности атаки диверсантов

Жительница Белгородской области рассказала о расстреле диверсантами ВСУ машины с детьми
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Диверсанты ВСУ расстреляли автомобиль с детьми Фото:
новость из сюжета
Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область

В ходе нападения на Белгородскую область украинские диверсанты открыли огонь по машине с детьми. Об этом рассказала жительница села Козинка Олеся Шматко.

«Они открыли огонь по машине. Муж начал кричать: „Не стреляйте, в машине дети“. Но они продолжили», — передает слова Шматко РИА Новости. Жительница, находящаяся сейчас в больнице, добавила, что диверсанты попали в нее, начав стрелять по дверям автомобиля. Она отметила, что семья с двумя детьми четырех месяцев и 11 лет пыталась покинуть Козинку после начала стрельбы в селе.

Украинские диверсанты 22 мая проникли в Белгородскую область. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в ходе атаки села Козинка погиб один мирный житель, передают VSE42.ru. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, нападением на регион ВСУ пытались информационно перебить унижение от сдачи Бахмута.

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В ходе нападения на Белгородскую область украинские диверсанты открыли огонь по машине с детьми. Об этом рассказала жительница села Козинка Олеся Шматко. «Они открыли огонь по машине. Муж начал кричать: „Не стреляйте, в машине дети“. Но они продолжили», — передает слова Шматко РИА Новости. Жительница, находящаяся сейчас в больнице, добавила, что диверсанты попали в нее, начав стрелять по дверям автомобиля. Она отметила, что семья с двумя детьми четырех месяцев и 11 лет пыталась покинуть Козинку после начала стрельбы в селе. Украинские диверсанты 22 мая проникли в Белгородскую область. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в ходе атаки села Козинка погиб один мирный житель, передают VSE42.ru. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, нападением на регион ВСУ пытались информационно перебить унижение от сдачи Бахмута.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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