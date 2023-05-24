Жительница Белгородской области раскрыла ужасающие подробности атаки диверсантов

Жительница Белгородской области рассказала о расстреле диверсантами ВСУ машины с детьми

24 мая 2023 в 14:34 Размер текста - 17 +

Диверсанты ВСУ расстреляли автомобиль с детьми Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область В ходе нападения на Белгородскую область украинские диверсанты открыли огонь по машине с детьми. Об этом рассказала жительница села Козинка Олеся Шматко. «Они открыли огонь по машине. Муж начал кричать: „Не стреляйте, в машине дети“. Но они продолжили», — передает слова Шматко РИА Новости. Жительница, находящаяся сейчас в больнице, добавила, что диверсанты попали в нее, начав стрелять по дверям автомобиля. Она отметила, что семья с двумя детьми четырех месяцев и 11 лет пыталась покинуть Козинку после начала стрельбы в селе. Украинские диверсанты 22 мая проникли в Белгородскую область. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в ходе атаки села Козинка погиб один мирный житель, передают VSE42.ru. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, нападением на регион ВСУ пытались информационно перебить унижение от сдачи Бахмута.

В ходе нападения на Белгородскую область украинские диверсанты открыли огонь по машине с детьми. Об этом рассказала жительница села Козинка Олеся Шматко. «Они открыли огонь по машине. Муж начал кричать: „Не стреляйте, в машине дети“. Но они продолжили», — передает слова Шматко РИА Новости. Жительница, находящаяся сейчас в больнице, добавила, что диверсанты попали в нее, начав стрелять по дверям автомобиля. Она отметила, что семья с двумя детьми четырех месяцев и 11 лет пыталась покинуть Козинку после начала стрельбы в селе. Украинские диверсанты 22 мая проникли в Белгородскую область. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в ходе атаки села Козинка погиб один мирный житель, передают VSE42.ru. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, нападением на регион ВСУ пытались информационно перебить унижение от сдачи Бахмута.