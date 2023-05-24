Захарова заявила о новом страхе США из-за атаки ДРГ на Россию

Захарова: США боятся, что мир узнает про их желание использовать Украину в своих целях
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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
США боятся как огня того, что все узнают их замысел, заявила Мария Захарова Фото:
новость из сюжета
Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область

США боятся, что все узнают их замысел, и поэтому пытаются любыми способами скрыть истинное положение страны в украинском конфликте. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала атаки ДРГ на Белгородскую область. По словам Захаровой, замысел США — использование Украины в своих интересах.

«Есть понимание и понятие того, чем занимаются сейчас американские представители, когда они обкладывают ложными тезисами свою позицию и свой подход только для того, чтобы никто не понял истинной сути того, что они исповедуют, и выдать это за несоответствующее реальности свое представление и свою идеологию», — сказала Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik, комментируя атаки украинских ДРГ на Белгородскую область.

Она отметила, что Запад использует любые методы — перевирание, передергивание, искажение фактов, поскольку боится, что страны поймут его участие в конфликте и использование Украины в своих интересах. По ее словам, США создала и распространила конфликт между Киевом и Москвой.

Ранее Захарова заявляла о давлении США на ЮАР из-за дружественной позиции по отношению к России. Она отметила, что Запад пытается изменить внешнюю политику страны. Украинские ДРГ проникли в Белгородскую область 22 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся попыткой Киева отвлечь внимание общественности от провала Украины в Бахмуте (Артемовске).

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США боятся, что все узнают их замысел, и поэтому пытаются любыми способами скрыть истинное положение страны в украинском конфликте. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала атаки ДРГ на Белгородскую область. По словам Захаровой, замысел США — использование Украины в своих интересах. «Есть понимание и понятие того, чем занимаются сейчас американские представители, когда они обкладывают ложными тезисами свою позицию и свой подход только для того, чтобы никто не понял истинной сути того, что они исповедуют, и выдать это за несоответствующее реальности свое представление и свою идеологию», — сказала Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik, комментируя атаки украинских ДРГ на Белгородскую область. Она отметила, что Запад использует любые методы — перевирание, передергивание, искажение фактов, поскольку боится, что страны поймут его участие в конфликте и использование Украины в своих интересах. По ее словам, США создала и распространила конфликт между Киевом и Москвой. Ранее Захарова заявляла о давлении США на ЮАР из-за дружественной позиции по отношению к России. Она отметила, что Запад пытается изменить внешнюю политику страны. Украинские ДРГ проникли в Белгородскую область 22 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся попыткой Киева отвлечь внимание общественности от провала Украины в Бахмуте (Артемовске).
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