01 июня 2023

Американский режиссер Стоун жестко ответил на планы ЕС наложить санкции на атом РФ

Американский режиссер Стоун назвал глупой ошибкой планы ЕС наложить санкции на российский атом
© Служба новостей «URA.RU»
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Завод «АтомЦемент». Свердловская область, пос. Габиевский, цементный завод, завод атом цемент
В США раскритиковали планы ЕС ввести санкции против атомной энергетики из РФ Фото:
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Намерения Евросоюза ввести санкции на российский атом глупая ошибка, поскольку Россия провела масштабную работу в этой отрасли. Об этом заявил американский режиссер и обладатель трех премий «Оскар» Оливер Стоун.

«Это глупая ошибка. Русские проделали колоссально важную работу для мира», — сказал Стоун во время он-лайн пресс-конференции. Он призвал быть партнерами в этой отрасли. Мы все должны «Мы не должны вести войну — Китай, Россия, США. Я молюсь о мире», — добавил режиссер.

Ранее в Европе предложили ввести санкции против «Росатома», напоминает MK.RU. С такой инициативой выступили Польша и Литва, страны предложили внести ограничения в 10-й пакет санкций, передает телеканал 360. Накануне ужесточение санкций против России обсуждалось на саммите G7, который прошел в Хиросиме. Там сообщили, что в очередной пакет санкций против РФ войдет запрет на экспорт игрушек, контактных линз и зубных протезов.

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Намерения Евросоюза ввести санкции на российский атом глупая ошибка, поскольку Россия провела масштабную работу в этой отрасли. Об этом заявил американский режиссер и обладатель трех премий «Оскар» Оливер Стоун. «Это глупая ошибка. Русские проделали колоссально важную работу для мира», — сказал Стоун во время он-лайн пресс-конференции. Он призвал быть партнерами в этой отрасли. Мы все должны «Мы не должны вести войну — Китай, Россия, США. Я молюсь о мире», — добавил режиссер. Ранее в Европе предложили ввести санкции против «Росатома», напоминает MK.RU. С такой инициативой выступили Польша и Литва, страны предложили внести ограничения в 10-й пакет санкций, передает телеканал 360. Накануне ужесточение санкций против России обсуждалось на саммите G7, который прошел в Хиросиме. Там сообщили, что в очередной пакет санкций против РФ войдет запрет на экспорт игрушек, контактных линз и зубных протезов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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